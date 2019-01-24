Bebeğinizin göğüs hırıltısı ne söylüyor?

Özellikle yeni doğmuş ve birkaç aylık bebeklerde görülen hırıltının sebebi burunlarında bulunan kıkırdaklardan oluşan nefes yollarının normal insanlara göre daha dar olmasıdır.

Ayrıca bebeklerin broşlarının çok küçük olması nedeniyle burada biriken balgam benzeri sıvılar, bebeğin nefes almada zorlanmasına sebep olur. Bu durumda bebek daha hızlı nefes alır ve bu da burun ve göğüsten hırıltı gelmesine yol açar.

Bebekler nefes aldığında nefes yolunda alerji, enfeksiyonlar ve sıvı dolgular bebeğin zaten dar olan burnunu daha da tıkayacağından hırıltılı bir ses çıkarmasına sebep olur.