Haberler > Bebeğim ve Biz Haberleri > Bebek Haberleri > Bebeğinizin göğüs hırıltısı ne söylüyor?

Bebeğinizin ne söylüyor?

Giriş Tarihi: 24.1.2019 12:16
Bebeğinizin göğüs hırıltısı ne söylüyor?

Dünyaya gözlerini yeni açan bebeklerin dış etkenlere karşı olan savunma mekanizması hassas ve nispeten daha korumasızdır. Yetişkinler için normal olan bir durum bebeklerde çok daha farklı sonuçlar ortaya çıkmasına yol açabilir. Çeşitli sebeplerle ortaya çıkan gibi… Bebeklik ve çocukluk çağında en sık rastlanan sağlık problemlerinin başında olanlardan birisi göğüs hırıltısı, her ne kadar basit tedavilerle geçse de inatçı belirtiler tehlikeli olabilir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Mehmet Ali Talay, bebeklerde görülen göğüs hırıltısı hakkında önemli bilgiler veriyor. Göğüs hırıltısının sebepleri nelerdir?

Özellikle yeni doğmuş ve birkaç aylık bebeklerde görülen hırıltının sebebi burunlarında bulunan kıkırdaklardan oluşan nefes yollarının normal insanlara göre daha dar olmasıdır.

Ayrıca bebeklerin broşlarının çok küçük olması nedeniyle burada biriken balgam benzeri sıvılar, bebeğin nefes almada zorlanmasına sebep olur. Bu durumda daha hızlı nefes alır ve bu da burun ve göğüsten hırıltı gelmesine yol açar.

Bebekler nefes aldığında nefes yolunda alerji, enfeksiyonlar ve sıvı dolgular bebeğin zaten dar olan burnunu daha da tıkayacağından hırıltılı bir ses çıkarmasına sebep olur.

bebegimvebiz
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bebeğinizin göğüs hırıltısı ne söylüyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN