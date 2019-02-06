Beyaz gürültü nedir? Ne işe yarar?

BEYAZ GÜRÜLTÜ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Günümüzdeki annelerin bebek uyutma konusunda deneme yanılma yolu ile uyguladıkları bazı yöntemler olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlanır. Bebeklerini kolay yoldan uyutmak isteyen ebeveynlerden bazıları ayakta sallamayı tercih ederken bazıları mendille ya da kendi haline bırakarak uyuma gibi yöntemleri deneyebiliyor. Bu yöntemlerin dışında oldukça popüler olan bir yöntem daha var! Beyaz gürültü...

'White noise' olarak adlandırılan beyaz gürültü, bir annenin keşfiyle ve olumlu sonuç elde etmesi ile günümüze kadar yayıldı. Hatta beyaz gürültü özelliğinde oyuncaklar bile çıktı. Peki bu beyaz gürültü dedikleri şey nedir? Bebeklerin daha kolay uyumasını sağlar mı? Etkileri neler? İşte beyaz gürültü hakkında bilinmesi gerekenler...

Tüm seslerin birleşiminden meydana gelen beyaz gürültü,çıkan ses bebeklerin kendilerini hala anne karnındaymış gibi hissettirdiği için sakin ve huzurlu bir ortam sunarak daha rahat uyumalarını sağlar. Sürekli aynı sesi veren beyaz gürültüyü tabiata baktığınızda bile görebilirsiniz. Şelale sesi, rüzgar sesi, dalga sesi, kımıldayan ağaçların hışırtılı sesleri beyaz gürültü için örnektir.

Evinizde kullandığınız elektrik süpürgesi, kurutma makinesi, bulaşık makinesi sesleri de beyaz gürültüye örnek olabilir.

BEYAZ GÜRÜLTÜNÜN YARARLARI NELER?

- Yalnızca uyurken değil gün içerisinde kullanıldığı zaman da bebeğe büyük bir rahatlık verir.

- Beyaz gürültü ile uyutulan bebekler uyku esnasında dışarıdan gelen seslerden rahatsız olmazlar böylelikle de uykuları bölünmez.

- Ağlayan bebeklerin sesine göre daha baskın olduğundan bebekler bir süre sonra ağlamayı bırakabiliyor.

- Özellikle gaz sancısı olan bebeklerde sakinleştirici etkiye sahiptir.

BEYAZ GÜRÜLTÜNÜN ZARARI VAR MI?

Beyaz gürültü hakkında her ne kadar faydalı bilgiler edinmiş olsak da yapılan bazı araştırmalar, beyaz gürültünün uzun süreli kullanımında bebeklerde işitme sorununun oluşturduğunu öne sürüyor. Beyaz gürültü makinelerinde 85 db aşıldığı zaman duyma problemi meydana gelebiliyor. Bu nedenle ses seviyesine dikkat edilmeli ve çok fazla kullanılmamalıdır.