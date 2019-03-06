Bebeklerde hangi cilt problemleri görülür?

ATOPİK DERMATİT

Çocukluk çağı egzaması diye de adlandırılan bir çeşit alerjik deri hastalığıdır. Hastalık doğumdan sonraki bir yıl içerisinde daha çok kendini gösterir. En önemli belirtisi ciltte aşırı kurumadır. Bunun yanı sıra ciltte kızarmalar, kabarıklıklar ve döküntüler olur. Hastalık genetik nedenlerden ortaya çıkabildiği gibi, beslenme, nemsiz ortam, toz ve polen alerjileri olarak da kendini gösterebilir.

PİŞİK

Pişik genelde her üç bebekten birinde sıklıkla görülür. Hassas olan bebek cildi kolaylıkla tahriş olur. Yeni doğan bebekler sürekli idrar ve dışkı çıkardıkları için tam kurulanmayan ve ıslak kalan ciltte pişik oluşur. Bebeklerin dışkısında yer alan bakteriler, idrardaki amonyak ve sıcak havalar gibi nedenlerle ortaya çıkan pişik özellikle de hassas ciltli ve kilolu bebeklerde görülür.

KONAK

Konak, bebeklerin ve çocukların kafalarında kabuklanmayla kendini gösterir. Genellikle doğumdan sonraki iki hafta ile üç ay arasında ortaya çıkan bu durum, birkaç ayda geçer. Daha ağır durumlarda ise kulaklar, alın ve göz kapaklarına da yayılabilir.

İSİLİK

Ter gözeneklerinin tıkanması sonucunda oluşan isilik, açık renkten kırmızı renge kadar değişebilen ve şişlik gösterebilen bir dermatolojik hastalıktır. İsilik hava geçirgenliği olmayan, sıkı giysilerden de oluşabilir. Bebeklerin yetişkinlere göre daha küçük cilt gözenekleri vardır ve çabuk tıkanabilir. Yaz aylarında aşırı sıcak ortamlarda ve terlemeyle göğüs, karın bölgesinde kol ve bacakların bükülen kısımlarında görülebilir.

CİLT KURULUĞU

Yetişkinler gibi bebeklerde ve çocuklarda da görülebilen cilt kuruluğu, genetik faktörlere bağlı olarak gelişebilir. Ailede egzama ve alerjik rinit gibi hastalıklar varsa bebeğin cildinde kuruluk oluşabilir. Tedavisi ihmal edilirse, bu sorun yerini egzama gibi döküntülü hastalıklara bırakabilir.

TOKSİK ERİTEMİ

Toksin eritemi yeni doğan bebeklerin hemen hemen yarısında görülen bir cilt sorunudur. Cilt döküntüleri şeklinde kendini gösterir. Zararsızdır. Genelde yeni doğan bebeklerde doğumdan sonra ilk birkaç gün içinde ortaya çıkar ve sıklıkla 1 hafta içinde kendiliğinden geçer. Döküntü olan yerlerde sarımsı veya beyaz küçük sert kabarıklıklar oluşur. Bazen bu kabarcıkların içi irin gibi görünen bir sıvıyla dolabilir. Bazense sadece kızarık bir bölge oluşur. Nedeni tam olarak bilinmez.