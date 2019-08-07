Göz rengi bebeklerde ne zaman belli olur?

Bebeklerde göz rengi ne zaman belli olur, bebeğin asıl göz rengi nedir tüm ebeveynlerin merakla bekledikleri konulardan birisidir. Bebeklerin göz renginin kime çekeceği, bebeğin saçlarının kime benzeyeceği gibi genetik sorular hamilelik dönemi boyunca anne adayını heyecanlandırır. Bebeklerde göz rengi hamilelik döneminin 4.haftası ile birlikte gelişmeye başlar. Ama bu süreçte bebeğin göz rengi hakkında net bir bilgi edinmek zordur.Bebeklerin göz rengi ne zaman belli olur ve göz rengi kalıcılığı hakkında çok daha detaylı bilgi almak için yazımıza devam etmelisiniz.