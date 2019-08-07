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Göz rengi bebeklerde ne zaman belli olur?

Giriş Tarihi: 7.8.2019 14:12 Güncelleme Tarihi: 7.8.2019 14:42
Göz rengi bebeklerde ne zaman belli olur?

Bebeklerde göz rengi ne zaman belli olur, genç anne adaylarının en çok merak ettiği sorulardan birisidir. Bebeklerde göz rengi ilk dönemlerde kalıcı değildir ve bir müddet sonra göz rengi tam olarak kalıcı rengini alır. Bebeklerde göz rengi ne zaman belli olur, göz rengi ne zaman kalıcı hale gelir merak ediyorsanız yazımızı okuyarak bilgi edinebilirsiniz.

Bebeklerde göz rengi ne zaman belli olur, bebeğin asıl göz rengi nedir tüm ebeveynlerin merakla bekledikleri konulardan birisidir. Bebeklerin göz renginin kime çekeceği, bebeğin saçlarının kime benzeyeceği gibi genetik sorular hamilelik dönemi boyunca anne adayını heyecanlandırır. Bebeklerde göz rengi hamilelik döneminin 4.haftası ile birlikte gelişmeye başlar. Ama bu süreçte bebeğin göz rengi hakkında net bir bilgi edinmek zordur.Bebeklerin göz rengi ne zaman belli olur ve göz rengi kalıcılığı hakkında çok daha detaylı bilgi almak için yazımıza devam etmelisiniz.

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Göz rengi bebeklerde ne zaman belli olur?
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