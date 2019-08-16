İkiz bebekler için uyumlu isim önerileri!

Doğacak ikiz bebekleriniz için hem modern hem de birbiriyle uyumlu isim arayışındaysanız işte aradığınız liste burada...

İKİZ KIZ BEBEKLERE VERİLEBİLECEK UYUMLU İSİMLER

Aslı-Algı

Aslı- Sıla

Arya-Alya

Ada-Ece

Berna-Sena

Beliz-Yeliz

Canan-Candan

Ceren-Beren

Ceren-Seren

Damla-Yağmur

Derin-Deniz

Deren-Beren

Duru-Su

Didem-Sinem

Duru-Berrak

Deniz-Yıldız

Derya-Deniz

Ege-Ece,

Ece-Gece

Ecrin-Ceylin

İlkay-Sonay

Lara-Lina

Masal-Öykü

Mira-Hira

Nehir-Irmak

Nazlı-Aslı

Pelin-Selin

Su-Toprak

Sude-Bade

Simay-Miray

Sinem-Gizem

İKİZ ERKEK BEBEKLERE VERİLEBİLECEK UYUMLU İSİMLER

Aras-Ayaz

Acar-Alp

Alp-Acar

Alpay-Alper

Ayaz-Poyraz

Batu-Batuhan

Boran-Baran

Berk-Berkay

Berkay-Gürkay

Can-Caner

Çelik-Çetin

Çağan-Çağlar

Dinç-Dinçer

Doğu-Batı

Doğan-Sinan-Baran

Ediz-Deniz

Ender-Erdinç

Erinç-Erdinç

Erim-Emir

Emir-Demir

Faruk-Furkan

Ege-Efe

Gökhan-Hakan

Güner-Berkay

İlkay-İlker

Kaan-Çağan

Kuzey-Güney

Kerim-Selim

Kerem-Kerim

Kaya-Kayra

Mert-Metin

Ömer-Faruk

Özgür-Özden

Savaş-Barış

Sinan-Baran

Sonat-Onat

Yağız Efe-Yiğit Efe

Yağız-Yavuz

BİR KIZ BİR ERKEK İKİZLER İÇİN UYUMLU İSİMLER

Arda-Sevda

Azra-Kayra

Ateş-Su

Aren-Beren

Beren-Kerem

Baran-Beren

Bulut-Güneş

Candan-Hakan

Cemre-Emre

Derya-Deniz

Deniz- Yıldız

Ekin-Erkin

Ece-Ege

Efe-Efsun

Erkin-Ekin

Gökben-Göksel

Güneş-Toprak

Gizem-Ekrem

İrem-Erdem

Kayra-Mira

Meryem-Ethem

Özge-Özgür

Sinem-Kerem

Su-Toprak

Toprak-Yaprak

Tuna-Meriç

Tolga-Meyra