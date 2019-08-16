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için uyumlu !

Giriş Tarihi: 16.8.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 16.8.2019 11:33

Anne baba adayları için doğacak bebeklerine isim bulmak çok heyecan verici olsa da isim bulmak her zaman kolay olmayabilir. Eğer ikiz bekliyorsanız ve bebeklerinize birbiriyle uyumlu isimler koymak istiyorsanız işiniz diğer anne baba adaylarına göre daha zor olabilir.

Doğacak ikiz bebekleriniz için hem modern hem de birbiriyle uyumlu isim arayışındaysanız işte aradığınız liste burada...

İKİZ KIZ BEBEKLERE VERİLEBİLECEK UYUMLU İSİMLER

Aslı-Algı
Aslı- Sıla
Arya-Alya
Ada-Ece
Berna-Sena
Beliz-Yeliz
Canan-Candan
Ceren-Beren
Ceren-Seren
Damla-Yağmur
Derin-Deniz
Deren-Beren
Duru-Su
Didem-Sinem
Duru-Berrak
Deniz-Yıldız
Derya-Deniz
Ege-Ece,
Ece-Gece
Ecrin-Ceylin
İlkay-Sonay
Lara-Lina
Masal-Öykü
Mira-Hira
Nehir-Irmak
Nazlı-Aslı
Pelin-Selin
Su-Toprak
Sude-Bade
Simay-Miray
Sinem-Gizem

İKİZ ERKEK BEBEKLERE VERİLEBİLECEK UYUMLU İSİMLER

Aras-Ayaz
Acar-Alp
Alp-Acar
Alpay-Alper
Ayaz-Poyraz
Batu-Batuhan
Boran-Baran
Berk-Berkay
Berkay-Gürkay
Can-Caner
Çelik-Çetin
Çağan-Çağlar
Dinç-Dinçer
Doğu-Batı
Doğan-Sinan-Baran
Ediz-Deniz
Ender-Erdinç
Erinç-Erdinç
Erim-Emir
Emir-Demir
Faruk-Furkan
Ege-Efe
Gökhan-Hakan
Güner-Berkay
İlkay-İlker
Kaan-Çağan
Kuzey-Güney
Kerim-Selim
Kerem-Kerim
Kaya-Kayra
Mert-Metin
Ömer-Faruk
Özgür-Özden
Savaş-Barış
Sinan-Baran
Sonat-Onat
Yağız Efe-Yiğit Efe
Yağız-Yavuz

BİR KIZ BİR ERKEK İKİZLER İÇİN UYUMLU İSİMLER

Arda-Sevda
Azra-Kayra
Ateş-Su
Aren-Beren
Beren-Kerem
Baran-Beren
Bulut-Güneş
Candan-Hakan
Cemre-Emre
Derya-Deniz
Deniz- Yıldız
Ekin-Erkin
Ece-Ege
Efe-Efsun
Erkin-Ekin
Gökben-Göksel
Güneş-Toprak
Gizem-Ekrem
İrem-Erdem
Kayra-Mira
Meryem-Ethem
Özge-Özgür
Sinem-Kerem
Su-Toprak
Toprak-Yaprak
Tuna-Meriç
Tolga-Meyra

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İkiz bebekler için uyumlu isim önerileri!
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