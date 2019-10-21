Bebeklerde tortikollis tehlikesi

TORTİKOLLİS (BOYUN EĞRİLİĞİ) NEDİR? NASIL ANLAŞILIR?

Tortikollis kelime anlamı eğri boyun demektir. Bebeğinizi sırt üstü yatırdığınızda boynu bir tarafa doğru eğiliyorsa şüphelenilmelidir. Bebeğinizin pozisyonunu değiştirdiğiniz halde bir tarafa doğru olan eğrilik devam ediyor, düzeltmeye çalıştığınızda düzelmiyorsa mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.

TORTİKOLLİS NEDEN OLUŞUR?

Birçok nedene bağlı oluşmakla birlikte en sık kas kaynaklı, doğumsal boyun eğriliği görülmektedir. Boynun yanlarında yer alan çift başlı bir kas olan sternocleidomastoid (SCM) bir tarafta gergin ve kısadır. Baş, kasın gergin olduğu tarafta yana doğru eğilmiş, yüz karşı tarafa bakacak şekilde dönmüş vaziyettedir. SCM içinde fibrotik bir şişlik ele gelir.

Doğum travması ile tortikollis gelişiminin tetiklendiği düşünülmekle birlikte kesin oluşma nedeni halen bilinmemektedir.

TEDAVİ AŞAMASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İlk 6 aya kadar başvuran hastalarda eğriliğin yönüne uygun egzersizler uygulanmaktadır.

Anne ve babaya ev programı verilmektedir. Bebeğin yatağı mutlaka eğriliğin aksi yönünde, boynunu döndürmesini sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır.

Anne bebeğini hasta taraftan beslemelidir. Simetrik postür gelişimini uyarmak için boynun yanlarından havlu ile desteklenmelidir.

Sağa ve sola değişimli olarak yan yatırılarak uyutulmalıdır.

Bebeğin uyanık olduğu zamanlarda mümkün oldukça yüzüstü pozisyonda tutulmalıdır.

Oyuncak gibi bebeğin dikkatini çekebilecek objeler, bebeğin hasta tarafına yerleştirilmelidir.

TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

Boynu eğri olan bebeğin yüzünde ikincil değişimler gelişir. Gözleri belirgin gösteren bir asimetrik yüz gelişebilir. Omurgada dengeleyici eğrilikler gelişebilir.