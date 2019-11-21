Bebek emzirirken sık yapılan hatalar nelerdir? Doğru emzirme yöntemleri

Emzirmek ve bebeğini sağlıklı bir şekilde büyütmek anne adaylarının neredeyse hepsinin hayalidir. Mucizevi bir besin kaynağı olan anne sütünden bebeğinin faydalanmasını isteyen çiçeği burnunda annelerimize bu önemli konuyla ilgili bazı tavsiyelerde bulunmak ve onların bu yolda en yakın yardımcısı olmak ise hekimlerin önemli görevlerindendir. Anne sütü ve doğumdan hemen sonra ilk gelen sarı süt (halk arasında ağız, tıp dilinde kolosturum olarak adlandırılan) bebeğinizi soğuk algınlığı, ishal, solunum yolu enfeksiyonları ve diğer hastalıklardan korur. Ayrıca bu muhteşem besin kaynağının hazmı kolaydır, kaynatmak gerekmez, daima tazedir ve bebeği beslemek için temiz hazırdır. Anne sütü alan bebeklerde kansızlık görülme ihtimali çok düşüktür, çünkü anne sütü içerisindeki demir bebeğin sindirim sistemi tarafından yüksek oranda emilir. Ayrıca bu bebeklerde karın ağrısı, kabızlık ve hatta pişik daha az oranda görülür. Bu değerli besin kaynağında bebeğinizin büyümesi ve fiziksel, motor ve zihinsel gelişimi için gerekli olan tüm protein, karbonhidrat, vitamin ve mineraller yeterli miktarda ve ideal seviyede bulunmaktadır. Emziren annemiz hasta, gebelik veya adet döneminde olsa dahi, sütü her zaman bebek için en ideal besin kaynağıdır, çünkü böyle zamanlarda dahi kalitesini korur. Ancak böyle durumlarda anne, kişisel beslenmesine daha çok özen göstermelidir.

Bu hassas ve önemli dönemde yapılan bazı yanlış uygulamalar maalesef bu güzel besin kaynağından yenidoğan narin bebeklerimizi mahrum bırakmaktadır. Annelerde ya da yakınlarının bir kısmında bebeğin 2-3 saatte bir emzirilmesi gerektiği şeklinde yanlış bir bilgi mevcuttur. Aslında bebeğin her istediğinde emzirilmesi ve emzirme sıklığının en geç 2-3 saatte bir olması doğru olanıdır. Lohusalık döneminde hanımların ruhsal ve fiziksel olarak oldukça hassas olmaları ve fazla kilolarını hemen vermeye çalışmaları da bu dönemde yapılan hatalar arasındadır. Tabii ki beslenmelerine dikkat etmeliler ve düzenli, dengeli ve kaliteli bir diyetle beslenmeliler. Ama dengesiz ve az beslenmek sütün kalitesini bozabilir dolayısıyla kilo vermek için çok aceleci olmak bu dönemde hiç doğru değildir. Emziren annelerimiz ağır ve aşırı egzersiz yapmaktan kaçınmalıdır. Ağır egzersiz yapan kişilerde kanda laktik asit düzeyi artar ki bu da süte geçerek bebeğin sütü reddetmesine neden olabilir. Doktorlarının tavsiyesi doğrultusunda pilates ve yürüyüş gibi hafif sporlar yapabilirler.

Bir diğer önemli konu ise; ilk 6 ay bebeklere su verilmesidir. Anne sütünün yaklaşık %80'i sudan oluşmaktadır ve düzenli emen bebeklerimiz su ihtiyacını ilk 6 ayda anne sütünden almaktadır. Bebeğinin yeterli kilo almadığını düşünen bazı annelerimiz ise bebeğe mama takviyesinde bulunmaktadır. Emmek isteyen bebekler bazen bunu açlıktan değil duygusal ve fiziksel anlamda annesine temas etmek istediğinden yapabilir. Mama takviyesi asla bir doktora danışılmadan yapmamalarıdır.

DOĞRU EMZİRME NASIL OLMALIDIR?

Doğum hem bebek hem de anne için çok güzel bir olaydır. Doğumdan hemen sonra bebeğinizi kucağınıza almanız, hem sizi hem de bebeğinizi rahatlatır ve bebeğinizle aranızda sıkı bir bağ oluşması yolunda ilk adım atılmış olur. Sezaryen doğumda bile bebeğiniz doğar doğmaz bir temas sağlamanızda ve ilk yarım saatte bebeğinizi emzirmenizde fayda vardır. Bebeğinizin ağzına göğüs ucundaki kahverengi bölgenin tamamını vermeniz ve burnunun açık olduğundan emin olmanız gereklidir. Ayrıca göğüs ucunuzu makas şeklinde tutmayıp göğsünüzü alttan destekleyerek bebeğinize sunmalısınız. İlk 6 ayda bebeğinizi sadece anne sütü ile besleyiniz. Her istediğinde bebeğinizi sevgiyle emziriniz ve mümkünse onunla 24 saate yakın aynı ortamı paylaşınız. Emme süresi bazen 5-10 dakika bazen de yarım saat sürebilir. Bebeğiniz sadece süt almak ya da beslenmek için emmez, bazen kendi öz güvenini kazanabilmek ve bazen de emmekten keyif almak ve annesine temas etmek için emer. Sütünüzün yeterli olduğunu anlamak çok kolaydır. Eğer bebeğiniz günde 5-6 defa idrar yapıyorsa ve aylık kontrollerde düzenli kilo alıyorsa sütünüz yeterlidir. Bebeğiniz hasta ve yorgun ise, sık aralıklarla ve az miktarda emebilir ki bu durumda bebeğinize ek vakit ayırmalısınız.