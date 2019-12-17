Üreteropelvik bileşke (UPJ) darlığı nedir?

NE SIKLIKTA GÖRÜLÜR?

Ortalama 1.500 çocukta 1 görülmektedir. Birçok hastada sadece takip etmek yeterli olabilirken ileri düzeydeki şişliklerde tedavi edilmediği takdirde böbrekte hasar oluşmaktadır.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavide farklı yöntemler uygulanabilir ve temel hedef, böbreğin çıkışındaki darlığın giderilmesidir. Açık cerrahi, laparoskopi veya robotik cerrahi yöntemlerinin hepsinin başarısı benzerdir. Ancak, laparoskopi ve robotik cerrahi, daha kısa hastanede kalış süresi, daha az ağrı hissedilmesi ve daha iyi kozmetik sonuçlar elde edilmesi nedeniyle günümüzde artan sıklıkta uygulanmaya başlanmıştır.

ROBOTİK CERRAHİ KULLANIMI AVANTAJLARI

Robotik cerrahi, günümüzde bazı hastalıkların tedavisinde en ileri teknolojik cerrahi yöntemidir. Yöntem olarak laparoskopik cerrahiye benzer bir şekilde vücuda büyük bir kesi yapmadan, karın boşluğuna milimetrik cihazlarla girildikten sonra, robotun kolları, cerrahi alana yerleştirilmektedir. Ardından cerrah, robotun 4-5 metre uzağında bir yerde bulunan konsola oturarak ameliyatı gerçekleştirmektedir. Robotik cerrahi, laparoskopik cerrahinin bütün avantajlarını sağlamakla beraber, ayrıca başka üstünlükleri de bulunmaktadır. Bunların bazıları:

• Ameliyat sonrası azalmış ağrı

• Kısa hastanede kalış süresi

• Yara izinin belirgin olmaması (daha iyi kozmetik görünüm)

• Cerrahi komplikasyon oranlarının en aza indirgenmesi (kanama vs.)

• Ameliyat esnasında cerraha üç boyutlu görüntü sağlaması

• Ameliyat esnasında cerraha daha fazla manevra kabiliyeti sağlaması

• Ameliyatı yapan cerraha konforlu bir ortam sağlaması

• Açık veya laparoskopik cerrahide görülebilen el titremesinin engellenmesi.

• Yüksek başarı oranları

Bu avantajlarının yanında birçok rahatsızlıkta açık cerrahiye en az eşdeğer olacak şekilde yüksek başarı oranları bilimsel olarak gösterilmiştir.