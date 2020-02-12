Bebeklerde emzik kullanmak zararlı mı?

KİMLERE EMZİK VERİLMELİ?

Memeyle beslenme sonrası huzurlu olan, uyuyan bebeklerde emziğe başvurmaya gerek yoktur ama bazı bebekler beslenseler bile sakinleşmek için emmeye devam etme ihtiyacı hisseder ve anne göğsünden ayrılmak istemez. Bu durum hem anne memesinde yaralar oluşturur ve annenin tüm hayatının sekteye uğratır hem de fazladan hava yutmasına neden olup aşırı gazlı bebek olmasına neden olur. Bebeğin çene yapısına uygun emzik alınması gerekir. Tabanı, bebeğinizin emziğini yutmasını engelleyecek şekilde geniş olmalı. Tabanda delikler olmalı çünkü bu delikler, bebeğinizin salyalarının dudak kenarlarını ve çenesini tahriş etmesini önler.

Emzik, biberon, diş kaşıyıcıları ve çocuğun kullandığı her türlü eşyalarda BPA (bisphenol A) ve Pthalates gibi maddeler olmamasına dikkat edilmeli. Bebeğin çene yapısına uygun birkaç emzik alınmalı ve bebek büyüdükçe her 2-3 ayda bir bu emzikler değiştirilmelidir.

SİLİKON EMZİK Mİ, KAUÇUK MU?

Silikondan ya da kauçuktan yapılan emzikler kullanılabilir fakat özellikle silikon emzikler önerilir. Silikon emzikler, daha dayanıklıdır ve daha kolay temizlenir. Kauçuk emzikler ise daha kolay bozulur.

DAMAKLI MI, DAMAKSIZ MI?

Damaklı emzikler, damağa daha iyi adapte olurlar ve damak yapısında herhangi bir bozukluğa neden olmazlar. Damaksız emzikler, damağa baskı yaparak damak yapısını bozabilecekleri için 1 yaşından sonra önerilmez.

GECE DE KULLANILABİLİR Mİ?

Gece kullanımında hiçbir sakınca yoktur. Çocuğun uykuya dalmasını kolaylaştırabilir. Ayrıca son çalışmalar, uykuda emzik kullanımının ani bebek ölümü riskini azalttığını gösterir.

NASIL TEMİZLENMELİ?

İlk 6 ay çocuğun bağışıklık sistemi henüz olgunlaşmakta olduğu için kullanımdan önce kaynatılmalı (yaklaşık 5 dakika) veya bulaşık makinesinde yıkanmalıdır. İlk 6 aydan sonraki kullanımlarda sabunla ve ılık su ile yıkanmalı, iyice durulanarak kurumaya bırakılmalıdır. Bu dönemde sterilizasyon gerekli değildir. Anne, emziği temizlemek için asla kendi ağzına sokmamalıdır. Bu durum ağızdaki mikropların emzik aracılığıyla çocuğa bulaşmasına yol açar. Gün boyu ve uzun süreli emzik emmek özellikle 1 yaşın üzerindeki çocuklarda konuşmayı öğrenmeyi geciktirebilir. Bu gecikme konuşmada ve telaffuzda bozukluklara yol açabilir.

Emzik bıraktırmak için 1 yaş uygun bir zamandır. Bazen istenmese de bu süre 2-3, hatta 4 yaşına kadar uzayabilir. 2 yaşından sonra emmeye devam eden bebeklerde üst dişleri öne, alt dişleri arkaya çekerek iki diş arasındaki açıklığın artmasına neden olabilir. Bu da "V" tipi üst çene darlığını meydana getirerek yüz yapısında bozulmalara sebep olabilir. Emzik emme 3-3,5 yaşına kadar devam ederse bu bozukluklar kalıcı olabilir.

EMZİĞİ NASIL BIRAKTIRABİLİRİM?

Bıraktırma için bebeğin büyük değişiklikler yaşamadığı (kardeş doğumu, kreşe başlama, ev değişikliği, vs.) nispeten sakin ve sağlıklı olduğu bir dönem tercih edilmelidir. Emzik, bebeğin hareket kabiliyetinin arttığı ve kendisini oyalayabilecek şeylere ulaşabilme kapasitesini kazandığı 1 yaş civarında bıraktırılmalıdır. Öncelikle emziğin göz önünde bulunmaması sağlanır. Emzik sayısı hep tekte tutulmalı ve gün içinde erişim azaltılmalıdır.