Çocuklarda harf söyleyememe sorunu nasıl geçer?

Çocuklarda görülen dil ve konuşma bozuklukları arasında en sık karşılaşılanlardan birisinin de belirli konuşma seslerinin doğru şekilde üretilememesi olarak tanımlanan artikülasyon bozuklukları olduğunu belirten Uzman Çağdaş Karsan "Ebeveynler normal konuşma gelişiminin basamaklarını bilirlerse, çocuklarındaki konuşma problemini zamanında fark edebilirler. Çocuklar konuşmaya ilk başladıkları sırada yetişkinleri model alırlar ve yetişkin gibi konuşmaya henüz fizyolojik ve mental olarak hazır olmadıkları için duydukları yetişkin konuşmasını basitleştirirler. Bu basitleştirmeler fonolojik işlemlerolarak adlandırılır."