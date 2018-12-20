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söyleyememe sorunu nasıl geçer?

Giriş Tarihi: 20.12.2018 11:42 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 16:42
Çocuklarda harf söyleyememe sorunu nasıl geçer?

en sık görülen dil ve konuşma bozukluklarından biri, bazı harfleri söyleyememe yani artikülasyon bozukluğudur. Tedavi edilmediği halde yetişkinlikte de devam eden bu konuşma bozukluğu neden olur, nasıl düzelir? Uzman Çağdaş Karsan yanıtladı.

görülen dil ve konuşma bozuklukları arasında en sık karşılaşılanlardan birisinin de belirli konuşma seslerinin doğru şekilde üretilememesi olarak tanımlanan artikülasyon bozuklukları olduğunu belirten Uzman Çağdaş Karsan "Ebeveynler normal konuşma gelişiminin basamaklarını bilirlerse, çocuklarındaki konuşma problemini zamanında fark edebilirler. Çocuklar konuşmaya ilk başladıkları sırada yetişkinleri model alırlar ve yetişkin gibi konuşmaya henüz fizyolojik ve mental olarak hazır olmadıkları için duydukları yetişkin konuşmasını basitleştirirler. Bu basitleştirmeler fonolojik işlemlerolarak adlandırılır."

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Çocuklarda harf söyleyememe sorunu nasıl geçer?
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