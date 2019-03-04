Eyvah! Çocuğum bitlendi mi? Bitten nasıl kurtulunur?

BİT NEDİR?

Bit, eklembacaklılar ailesinden yassı, uçamayan, 2-4 mm büyüklüğünde bir böcektir. Baş, vücut ve kasık bitleri vardır, en sık rastlanılanı baş (saç) bitleridir. Sirke adı verilen beyazımsı ve aşırı yapışkan yumurtalarla çoğalırlar. Yakın temas ile aile bireylerinden ve okul arkadaşlarından geçebilir, ortak kullanılan şapka, eşarp ya da tarak gibi eşyalarla da kolayca bulaşır.

HASTALIĞA SEBEP OLUR MU?

En sık kreş, yuva ve okullarda ortaya çıkan bit, çocuklarda şiddetli kaşıntıya neden olur. Kaşıntı sonucunda tahrişten dolayı egzama görülebilir veya derinin zedelenip bütünlüğünün bozulmasıyla mikrobik cilt sorunları ortaya çıkabilir. Bitler ısırarak beslendiği için, ciltte ısırık izleri ve şiddetli şekilde kaşındığı için, kaşıntı izleri olabilir.

ÇOCUKLAR BİTLERDEN NASIL KORUNABİLİR?

Çocuklar düzenli olarak banyo yapmalılardır. Evde anne-babalar, çocuklarının kişisel temizliğine özen göstermelidir. Okullarda, çocuklar temizlik yönünden eğitilmelidir. Temizlik kurallarına uymayan öğrenciler mutlaka uyarılmalıdır. Ayrıca bit önleyici rozetler de, yetişkin kontrolünde çocukların giysilerine takılabilir.

TEDAVİSİ NASILDIR?

Bitler kendiliğinden yok olmaz. Aile boyu tedavi yapılmalıdır. Tedavi genellikle ilaçlı şampuanlarla yapılır. Bu ilaçlı şampuanlar başa sürülür ve bir süre saçta bekletilir. Bit tarağı denilen çok ince bir tarakla saçlar taranır, ancak bu yöntemle aşırı yapışkan sirkelerden (bit yumurtalarından) kurtulmak mümkün değildir. İlaçlar sirkeleri etkilemediğinden 1 hafta sonra 2. uygulama gereklidir.