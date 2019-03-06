Çocuklarda karın ağrısı bir hastalık belirtisi olabilir!

KARIN AĞRISI

Karın ağrısı, günlük yaşamda çok sık rastlanılan bir durumdur. Basit nedenleri olabildiği gibi, ciddi durumlarda da ortaya çıkabilir. Ayrıca korku, stres ve heyecan gibi psikolojik olaylar da karın ağrısına neden olabilir. Fakat unutulmamalıdır ki, karın ağrısı bir hastalık değil, hastalıkların belirtisidir. Karnı ağrıyan her çocuk ciddiye alınıp değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmede çocuğun yaşı ve ağrının süresi büyük önem taşır. Kısa süreli akut ve uzun süreli kronik ağrılarda; çocuğun süt çocuğu, okul öncesi, okul çağı ve ergenlik dönemlerinden hangisinde olduğu tanı konması konusunda yardımcı olur.

NEDENLERİ

En sık rastlanan neden gastroenteritlerdir (ishal, kusma). Akut ağrılarla yakından bağlantılı olduğundan (özellikle apandisit, barsak tıkanıklıkları vb.) bu yönden değerlendirmek önemlidir. Kronik ağrılar 2-3 aydan uzun süren, sürekli veya aralıklı olan ağrılardır. Okul dönemi çocuklarının yaklaşık yüzde 20'sinde görülür ve büyük bir bölümünde organik bir patolojiye rastlanılmaz. Ayrıca çocukların yüzde 10'unda da şu nedenlerden karın ağrıları görülür:



1. MİDE-BAĞIRSAK SİSTEMİ SORUNLARI

-Kabızlık, parazitler (solucan, tenya, kıl kurdu gibi),

-Mide-yemek borusu reflüsü

-Mide-bağırsak ülseri

-Besin alerjileri (inek sütü alerjisi gibi)

-İnce-kalın bağırsak iltihabı hastalıkları

2. BÖBREK-İDRAR YOLLARI SİSTEMİ SORUNLARI

-İdrar yolu enfeksiyonu

-Taş ve hidronefroz (böbrek büyümesi)

3. DİĞER SORUNLAR

-Safra kesesi yolları hastalıkları

-Kurşun zehirlenmesi (Vücutta fazla miktarda kurşunun birikmesiyle oluşan ciddi bir durum. Kurşun, çocuk oyuncaklarında kullanılan boyaların içeriğinde de bulunabilen zehirli bir metal)

-Orak hücreli anemi krizleri

-Ailesel Akdeniz ateşi (Karın ve eklem ağrısı, tekrarlayan ateş nöbetleri ile karakterize bir genetik hastalık)

TEDAVİ

Karın ağrısı şikayetiyle gelen çocuklara; ayrıntılı fizik muayene, laboratuvar ve radyolojik incelemeler sonucunda tanı konulur. Süt çocukluğu döneminde, kolik (gaz sancısı) şikayetiyle de anneler çok sık doktora başvururlar. Nedeni ise laktoz intoleransı (hassasiyeti) olduğundan, mamayla beslenen bebeklerde, anne sütüyle beslenenlere göre daha çok görülür. Mama ile beslenme söz konusu ise değişikliğe gidilebilir. Etkileri az da olsa gaz ilaçları uygulanabilir. Probiyotikler ve bebek çayları verilebilir. Karın masajı yapılabilir.