Çocuklardaki duygusal travma ergenliği geciktiriyor!

Çocuklarda ergenlik gelişiminin ilk belirtilerinden bahseden Armut, "Kızlarda 8-13 ve erkek çocuklarında ise 9-14 yaşları arasında ortaya çıkıyor. Anne ya da babanın kaybına bağlı ortaya çıkan duygusal travma, ebeveynlerin boşanması, sınav stresi ve ağır spor aktiviteleri çocukların ergenliğe geç girmesine neden oluyor. Geç ergenlik de psikolojik ve sosyolojik sorunlara ve bunun, gençlik döneminde de devamına yol açabiliyor" dedi.

ERKEK ÇOCUKLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Gecikmiş ergenliğin erkeklerde, kızlara oranla daha sık görüldüğünü ifade eden Uz. Dr. Mustafa Armut, "Yapılan araştırmalarda 14 yaşındaki erkeklerin yüzde 2sinin ve 15 yaşındakilerin binde 4nün ergenliğe geç girdiği belirlenmiştir. Bu nedenle geciken ergenlik konusundaki incelemelere kızlarda 13, erkeklerde 14 yaşında başlamak gerekmektedir. Özellikle ailesinde gecikmiş ergenlik öyküsü olan çocuklarda, ergenlik belirtileri başlamadan bazı hormonal tetkikler yapılmalı ve kemik yaşı değerlendirilmelidir" diye konuştu.

EN ÖNEMLİ NEDENLERDEN BİRİ OBEZİTE

Çocuklar arasında yaygınlaşan obezitenin hem erken ergenlik hem de geç ergenlikte önemli rol oynadığını belirten Armut,"Yapısal büyüme gecikmesi, kronik sistemik hastalıklar, iç salgı bezlerinin bozukluğundan kaynaklanan hastalıklar, dengesiz beslenme, obezite hastalığı, fiziksel ve ruhsal stres gecikmiş ergenliğin sebepleri arasındadır. Kız çocuklardaki Turner sendromu ergenlik gecikmesine yol açan en önemli genetik hastalıklar arasındadır. Özellikle erken ergenlik kız çocuklarda sık görülen bir durumdur. Çocuklarda koşu ve bale gibi ağır fizik egzersize maruz kalmak ya da aile içi veya okul sebepli ruhsal stresler gecikmiş ergenliğe neden olabilmektedir. Haftada 18 saatten fazla spor yapan çocuklarda hem fiziksel strese hem de aşırı kilo kaybına bağlı geç ergenlik görülmektedir" şeklinde konuştu.

AİLELERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ GEREKİR

Armut, ergenliği geciken çocuklarda kemik gelişiminin ve boylarının yaşıtlarına göre daha geride seyrettiğini vurguladı. Boylarının yaşıtlarından küçük olmasının psikolojik ve sosyolojik açıdan zamanla önemli bir sorun haline gelebileceğini dile getiren Armut, "Bu dönemde çocuklar kendilerini yetersiz ve dışlanmış olarak gördüklerinden çoğu zaman psikolojik desteğe ihtiyaç duyar. Bu çocuklara arkadaşları tarafından tüysüz ya da ufaklık sıfatlarıyla hitap edilmesi sık rastlanan bir durumdur. Bu çocuklar kendilerini yaşıtları ile karşılaştırdıklarında psikolojik stresleri daha çok artmaktadır. Gecikmiş ergenliğe bağlı sorunların önüne geçebilmek için cinsel eğitim derslerinin yaygınlaşması ve ailelerin bilinçlenmesi gerekmektedir" dedi. Gecikmiş ergenliğin belirtilerini açıklayan Uz. Dr. Mustafa Armut, "Ergenliğin başlaması ve gelişmesi çocuklarda cinsiyete göre değişkenlik gösterebilmektedir. Kız çocuklarında memelerde büyüme, kasık ve koltuk altlarında kıllanma, kasık ağrısı, adet görmeyle ortaya çıkar. Erkek çocuklarında ise ergenlik kasıkta kıllanma, sivilcelenme, yüzde ve koltuk altında tüylenme ile erbezlerinin büyümesiyle başlamaktadır" ifadelerine yer verdi.

DHA