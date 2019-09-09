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Okula başlayan çocuklarda fobisi nasıl yenilir?

Giriş Tarihi: 9.9.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 15:48
Okula ilk kez başlayan çocuklarda okul fobisi nasıl yenilir?

Okulların başlaması bazı çocukları derinden etkileyebiliyor. Bunların başında da okula ilk adımı atan çocuklar geliyor. Anne-babaların içinden çıkamadığı fobisinin üstesinden gelmek içinse biraz çaba sarf etmek gerekiyor. ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Prof.Dr. Ali Evren Tufan, 10 maddede çocukları okul sürecine alıştırma yöntemlerini anlatıp önemli tavsiyelerde bulundu.

" korkusu" ya da "okul fobisi", özellikle ilköğretimin erken dönemindeki çocuklarda görülen, okula gitme, ana baba veya bakım verenlerden ayrılma ile ilgili yoğun kaygı ve endişeleri tarif eden bir terim. Okul korkusunun temelinde ayrıca özgüven eksikliği, akademik beklentiler veya akran ilişkileri ile ilgili kaygılar da yatabilir. Okul korkusu olan çocuklar, okula gidecekleri sabah karın ağrısı, bulantı ve benzeri yakınmalar dile getirebilir, okula gitmeleri istendiğinde öfkelenip ebeveynlerle inatlaşabilir. Okul korkularının tek bir nedeni yoktur. Çocuğun kaygılı bir mizacı olması, ebeveynlerin okulla ilgili kendi endişeleri, okul değişikliği, hastalık veya ameliyatlar nedeniyle okula ara verme, ailedeki hastalık ve ayrılıklar da okul korkusunun ortaya çıkışında rol oynayabilir.

Peki okula başlayacak çocuklarda okul korkusunu yenebilmek için anne-babalar hangi yollara başvurmalı? Gelin ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Prof.Dr. Ali Evren Tufan'ın sözlerine kulak verelim...

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Okula ilk kez başlayan çocuklarda okul fobisi nasıl yenilir?
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