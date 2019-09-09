Okula ilk kez başlayan çocuklarda okul fobisi nasıl yenilir?

"Okul korkusu" ya da "okul fobisi", özellikle ilköğretimin erken dönemindeki çocuklarda görülen, okula gitme, ana baba veya bakım verenlerden ayrılma ile ilgili yoğun kaygı ve endişeleri tarif eden bir terim. Okul korkusunun temelinde ayrıca özgüven eksikliği, akademik beklentiler veya akran ilişkileri ile ilgili kaygılar da yatabilir. Okul korkusu olan çocuklar, okula gidecekleri sabah karın ağrısı, bulantı ve benzeri yakınmalar dile getirebilir, okula gitmeleri istendiğinde öfkelenip ebeveynlerle inatlaşabilir. Okul korkularının tek bir nedeni yoktur. Çocuğun kaygılı bir mizacı olması, ebeveynlerin okulla ilgili kendi endişeleri, okul değişikliği, hastalık veya ameliyatlar nedeniyle okula ara verme, ailedeki hastalık ve ayrılıklar da okul korkusunun ortaya çıkışında rol oynayabilir.



Peki ilk kez okula başlayacak çocuklarda okul korkusunu yenebilmek için anne-babalar hangi yollara başvurmalı? Gelin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Prof.Dr. Ali Evren Tufan'ın sözlerine kulak verelim...