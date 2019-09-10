Çocuklarda epilepsi (sara) belirtileri!

Çocukluk çağında epilepsi (sara) nöbetleri çok farklı dönemlerde ortaya çıkabilir. Hatta bazı durumlarda bebek daha anne karnındayken bile epilepsi nöbeti geçirebilir. Nöbet şekilleri ortaya çıktığı yaş gruplarına göre değişebilir. Yenidoğan döneminde epilepsi nöbetleri gözlerde kayma, yalanma, sıçrama, aniden morarma ve solunumun durması, bisiklet çevirme ya da boks hareketlerine benzer hareketler olabilir. Biraz daha büyük bebeklerde sara nöbetleri bunlar gibi olabileceği gibi tüm vücutta kasılma ya da herhangi bir uyarı olmadan vücutta sıçrama ve başın öne düşmesi gibi selamlama nöbetleri dediğimiz nöbetler olabilir. Daha büyük yaş gruplarında ise dalmalar, özellikle sabah saatlerinde artan sıçramalar ya da kasılma ve atmalar olabilir.

Çocuklarda epilepsi tedavisi

Epilepsisi olan hastaların mutlaka düzenli ilaç kullanımına ve düzenli doktor takibine ihtiyaçları vardır. Epilepsili hastalarda normal nörolojik gelişimi değerlendirmek, okul başarısını takip etmek hastalığın gidişatını değerlendirirken önemlidir. Bu çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromu daha fazla görüldüğü unutulmamalı ve bu açıdan hastalar değerlendirilmelidir.

Çocuklarda epilepside dikkat edilmesi gerekenler

Epilepsi hastası hastalar hayat düzenine dikkat etmelidir. Uykusuz ve aç kalmanın nöbetleri tetikleyebileceği akıldan çıkarılmamalı özellikle ışıkla uyarılan nöbetleri olan hastalar bilgisayardan uzak tutulmalıdır. Hastaların ilaçları aniden kestikleri durumlarda durdurulamayan, çok uzun süren ve hayatı tehdit eden nöbetler ortaya çıkabilir. İşte bu yüzden ilaç uyumu ve ilaç dozlarının atlanmaması çok önemlidir.