Çocuğunuz diş gıcırdatıyorsa…

KÜÇÜCÜK ÇOCUĞUN NE STRESİ OLUR DEMEYİN

Çocuklarda diş gıcırdatma genellikle uyku sırasında yaşanmaktadır. Alt ve üst dişlerin birbirine istemsizce sürtmesi olarak tanımlanan bruksizm her 10 çocuktan 3'ünde görülebilir. 5 yaşından küçük çocuklarda daha fazla gözlemlenen diş gıcırdatmanın farklı nedenleri olsa da stres sorumluların başında yer almaktadır. Özellikle okula yeni başlayan çocuklarda dış ortama, okula uyum sağlama sorunu, evden ayrılma gibi etkenler çocukta strese zemin hazırlayarak diş gıcırdatma olarak karşımıza çıkabilir. Bunun yanında kardeş kıskançlığı, ev içerisindeki huzursuzluk,yeni arkadaşlar gibi durumlarda çocuklarda diş gıcırdamasına yol açabilmektedir.

ÇOCUĞUNUZUN DİŞLERİNİ KONTROL ETTİRİN

Çocuğunuzun veya bebeğinizin dişlerini gıcırdatmasının nedeni ağız içi yapısından kaynaklanabilmektedir. İlk olarak bir diş doktoruna giderek çocuğunuzun dişlerinin ve çene yapısının normal olup olmadığını kontrol ettirmek gerekir. Özellikle süt dişlerden kalıcı dişlere geçiş döneminde dişlerin birbirleriyle teması veya düzensizliklerde gıcırdatma sorunu ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca çürükler, apseler, diş çıkarma süreci, kapanış bozuklukları, yüksek yapılmış dolgular gıcırdatmanın sebepleri arasında görülmektedir.

REFLÜ DİŞ GICIRDATMAYA YOL AÇABİLİR

Çocukların okula başladığı dönemde şeker, çikolata ve fast food gibi gıdalarla ilişkisi daha fazla olabilmektedir. Size belki çok dolaylı gelebilir ancak reflü, bağırsak parazitleri dış gıcırdatmalara neden olabilir. Çocuğunuzda diş gıcırdatmayla birlikte uykuda ağzından salya geliyorsa bağırsak parazitleri birinci şüpheli olabilmektedir. Çocuğunuz biraz daha küçükse belirtiler konusunda daha dikkatli olmanız gerekir. İlgi çekmek için yaptığını zannettiğiniz dış gıcırdatmalar reflünün habercisi olabilir. Bebeğinizin yedikleri ağzına geldiğinde öksürerek, yüzünü buruşturarak bazen de dişlerini gıcırdatarak bunu size anlatmak isteyebilir. Bebeğiniz hem dişini gıcırdatıyor hem de yemek haricinde yutkunma hareketleri yapıyorsa reflü şüphesiyle doktora başvurmak gerekebilmektedir.

Bunların yanı sıra; kronik sinüzit, burun tıkanmaları, solunum yolları iltihabı, yetersiz ve sağlıksız beslenme, alerjik bozukluklar, hiperaktivite ve dikkat eksikliği çocuklarda dış gıcırdatmaya neden olabilmektedir.

KENDİ KENDİNE GEÇMESİNİ BEKLEMEYİN

Çocuk ve bebeklerdeki diş gıcırdatmanın teşhisi çocuklardan çok ailelerin şikayetleri üzerine ortaya çıkmaktadır. Çocuğunuz diş gıcırdatıyorsa paniğe kapılmaya gerek yok ama bu sorunun kendi kendine geçmesini beklemek doğru değildir. Birçok rahatsızlığın neden olabildiği dış gıcırdatması tedavi edilmezse sebep olan rahatsızlığa göre ilerde çok daha ciddi sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Gıcırdatmaya neden olan sorun diş kaynaklıysa; çocuklarda dişlerde aşınma, çürükler, çene eklemlerinde aşınma ile birlikte yapı bozukluklarına ve uyku problemlerine neden olabilir.

NEDENE GÖRE TEDAVİ ŞEKİLLENİYOR

Çocuklarda yaygın bir problem olan diş gıcırdatma karmaşık dişlenme sonlanana ve bazen de ergenlik dönemi başlayana kadar devam edebilir. Bu döneme kadar diş gıcırdatmanın teşhis edilen sebepleri önemlidir. Reflü, psikolojik nedenler gibi sebepler ortadan kaldırıldığında daha erken dönemde diş gıcırdatmanın ortadan kalması beklenir. Çocuğunuz dişini gıcırdatıyorsa ilk olarak diş doktoruna gitmeniz gerekir. Diş doktorunun muayenesinin ardından gıcırdatma nedeni diş olarak belirlenirse buna uygun tedavi ile sorunun üstesinden gelinebilir. Gıcırdatma diş kaynaklı değilse doktorunuz sizi doğru kişilere yönlendirecektir.

Çocuğunuz diş gıcırdatmaya neden olan bütün etkenler ortadan kaldırıldıktan sonra sıkmaya yine de devam edebilir. Bu durum rahatsızlık verecek derecede ise ağız içerisine ufak bir aparey hazırlanarak gıcırdatma sorunu ortadan kaldırılabilmektedir.