Çocuklarda böbrek reflüsü nasıl anlaşılır?

Mide asidinin yukarı doğru geri kaçması sebebiyle oluşan rahatsızlığa halk arasında "reflü" adı verilmektedir. Ancak reflü geri kaçış anlamına gelen tıbbi bir terimdir ve yalnızca mide ile ilgili değildir. İdrar yollarında da reflü olabilir ve buna Vezikoüreteral Reflü (VUR) adı verilir. Çocukluk çağında oldukça sık karşılaşılan bu hastalığın erken teşhisi doğru tedavi planının uygulanması için oldukça önemlidir.

Böbreğe gelen kan buradaki çok gelişmiş bir filtre sisteminden geçer ve içindeki zararlı atıklar ayrışır. Temiz kan dolaşım sistemine geri dönerken, idrar olarak süzülen atıklar da böbreğin sağında ve solunda bulunan tüplerle mesaneye iletilir. İdrar mesanede depolanır ve idrar yolu denen tüple dışarı atılır. Ancak VUR hastalığı olduğunda idrar mesaneden idrar borularına yani üretere geri döner. Tedavi edilmesi gereken bu hastalık tedavi edilmediği takdirde ciddi idrar yolu enfeksiyonlarına ve dolayısıyla böbrek hasarlarına yol açmaktadır. Çocuklarda böbrek reflüsünün sebebi mesane ile idrar borusu (üreter) birleşim yerindeki kanalın bozukluğundan veya mesane içi basıncın artmasından olmaktadır.

BÖBREK REFLÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Böbrek reflüsü ile ilgili belirtiler konusunda bilinçli olunması halinde erken tanı ve başarılı bir tedavi imkanı bulunmaktadır. Ateşli idrar yolları enfeksiyonu geçiren ve idrar yapmakta zorlanan çocuklarda böbrek reflüsü ihtimali değerlendirilmelidir. Bunların haricinde şu belirtilerle de böbrek reflüsü anlaşılabilir;

Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu

Sık sık idrara çıkma ancak az miktarda idrar yapma

İdrar kaçırma

Kötü kokulu idrar

Bel ve karın bölgesinde ağrı

İnatçı kabızlık

Bu belirtilerden yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla belirti de aynı anda gözlemlenebilir.