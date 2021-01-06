Bebekler neden uykuya direnir? Uykuya direnen çocuğa ne yapılmalı?

ÇOCUKLAR NE KADAR UYUR?

Her çocuk farklıdır, bazısı çok uyurken bazısı da daha az uyur fakat ortalama olması gereken uyku süreleri Çocuklar büyüdükçe daha az uykuya ihtiyaçları olur.

Doğumdan 6. aya kadar 16-17 saat

6 aydan 1 yaşa kadar 14 saat

1 -2 yaş arası 12-13 saat

2 yaşında bir çocuk için 10-12 saat

3 yaşında bir çocuk için 10-12 saat

4 yaşında bir çocuk için 10-12 saat

5 yaşında bir çocuk için 10-12 saat yeterli olacaktır.

*Akşam daha uzun uyuyan 2-3 yaş çocukları gündüz uykusuna ihtiyaç duymayabilirler.

*4 ve 5 yaşlarındaki çocuklar da artık gündüz uykusuna ihtiyaç duymuyor olabilirler.

ÇOCUKLAR UYKUYA NİYE DİRENİR?

Çocuğunuz yeteri kadar ilgi görememiş ve ilgi bekliyor olabilir.

Bedensel bir ihtiyacı olabilir; karnı aç olabilir, tuvaleti olabilir, karnı ağrısı (ishal-kabızlık), kulak-boğaz ağrısı ve burun tıkanıklığı gibi rahat nefes alması etkileyen durumlar, ateşli hastalıklar

Yatmadan önce yediği ya da içtiği yüksek enerjili besinler

Çok sevdiği,onu heyecanlandıran veya korkutan bir televizyon programı uykusuna etki etmiş olabilir.

Kabuslar, kötü rüyalar ya da karanlıktan korktuğu için uykuya dalmak istemiyor olabilir.

Sizin korumacı tutumunuzdan sıkılmış ve artık üzerinizde otorite kurmaya çalışıyor olabilir.

Özellikle çalışan anne babaların çocuklarında çok sık rastlanan anne ya da babanın terk edeceğinden korkuyor olabilir.

ÇOCUKLARIN RAHAT UYUMASI İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

0-6 aylık bebeğiniz için sağlıklı uyku:

Bebeğinizi uykuya hazır ancak uyumadan önce yatağına bırakınız, böylece bebek yatağını tanıdık bir gece ortamı olarak kabul eder.

Bebeğinizi kucağınızda sallayabilirsiniz. Sallamak onu daha güvende hissettirir.Zaten bu dönemde çoğu emerken anne kucağında emer.

Bazı bebekler doysa bile emmeyi çok severler. Bu gibi durumlarda emzik bebeğinizin sakinleşmesine yardım edebilir.

Bebeğiniz gece uyanıp ağladığında biraz beklenip tekrar uykuya dalması beklenmelidir.

Gece beslenme ve bez değişim saatlerinde çevredeki ses ve ışık miktarı çok az olmalıdır.

6 -12 aylık bebekler

Uyku eğitimi için uygun dönrmdir çünkü altı ayın sonunda belirli bir uyku düzenine kavuşurlar. Bu yaşta bebekler günde ortalama 14 saat uyur. Her bebeğin gündüz uyku gereksinimi farklıdır. Bu dönem gündüz uykusu 20 dakika kadar kısa ve 3-4 saat kadar uzun olabilir.

Her gece aynı saatte yatırılması önemlidir.

Bebeğiniz gece uyanır ve ağlarsa yanına gidip yanlış bir şey olup olmadığını kontrol ediniz, ancak beşiğinden çıkarmayınız.

Gece ağlamaları bazen gece korkularına bağlı olabilir, bunu önlemek için gün boyu sık fiziksel temas ile bebeğinize güven verebilirsiniz.

1-3 yaş arası çocuklar

Gündüz uykuları azalır, kısalır, iki kez yerine bir kez uyuyabilir. Gece korkuları ve huzursuzlukları başlayabilir. Uyanık kalmak için mücadele etmeye başlar, alışılmış uyku saatine karşı çıkar, yalnız uzanmak ve uyumaktan hoşlanmaz, kendi odasında ya da yatağındaysa anne babanın yanına gitmeyi ister.

İlk yılda geliştirilen yatma zamanının bu yaşta da devam etmesi önemlidir.

Gündüz uykuları gece uyumayı etkileyeceğinden çok uzun ve akşam 5 den sonra olmamalıdır.

Çocuğunuzu yatma zamanından önce sakinleştirmeye başlamalısınız ve bunu ideal olarak her gece aynı zamanda yapmanız uygun olur.

Çocuğun uyuduğu odanın sessiz, ışığı az ve uygun nem- sıcaklıkta olmasını sağlamalısınız. Rahatlatıcı bir müzik bebeğe huzur verebilir.

Bu yaşta uykuya direnç ve oyunlar yoğunlaştığı nazik fakat kararlı olmalısınız

Okul öncesi (3-5 yaş) çocuklar

Bu yaştaki çocuklar gündüz uykularını bırakır. Gündüz uyku zamanını çocuğunuz için oyun ve okuma zamanı olarak değerlendirebilirsiniz. Okul öncesi çocuklarda gece uyanmaları ve korkular çoktur.

Yatma zamanından önce televizyon izlettirmeyin. Çocuğun uyuduğu odada televizyon, bilgisayar ve video oyunları bulundurmayınız

Bazı çocuklar yatma zamanını geciktirmek ister. Sınırlarınızı belirlemeniz ve bunu çocuğun bilmesini sağlayınız.

Gece korkularını göz ardı etmeyiniz. Çocuğunuzun gece kabusları varsa onu rahatlatmalısınız.