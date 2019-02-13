Ozon tedavisi hamilelik şansını artırıyor!

MODERN TEDAVİ TEKNİĞİ

Günümüzde kısırlık, dünyanın en önemli tıbbi ve sağlık sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Yaklaşık %8 - 10 çift kısırlık sorunuyla mücadele etmektedir. Bu, kısırlığın oldukça küresel bir fenomen olduğu ve dünya genelinde yaklaşık 50 - 80 milyon insanı etkilediği anlamına gelir. Kısırlığın en yaygın sebepleri arasında cinsel organların iltihabı ve iltihap kaynaklı sorunlar yer almaktadır.

Çok güçlü antibiyotikler, antiviral, mantar öldürücü, immünomodülatörler, proteolitik enzimler ve ayrıca kanın ultraviyole ışınımı, lazer tedavisi, ultrason tedavisi gibi modern teknikler kullanılmasına rağmen cinsel organlardaki iltihap kökenli hastalıklarının tam olarak tedavisi hala bir sorun olmaya devam etmektedir. Tedaviyi zorlaştıran ana nedenler, lipit peroksidasyon sistemleri ve antioksidan savunma sistemleri arasındaki dengesizliktir.

Son zamanlarda, genital enflamatuar hastalıklara bağlı kısırlık tedavisi üzerine yapılan araştırmalar ozon tedavisinin modern ve uygulanabilir bir tedavi tekniği olduğunu ortaya koymaktadır.

KISIRLIK TEDAVİSİNDE OZON TERAPİ DESTEĞİ!

Ozon tedavisinin bakteri, klamidya, mikoplazma, üreaplazma, toksoplazma, herpes simpleks ve sitomegalovirüs kaynaklı enfeksiyonları iyileştirme, fallop tüplerinin açıklığını sağlama ve kısırlıkta iltihap kaynaklı sorunları ortadan kaldırma üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Ozon tedavisinin kandaki immünoglobulinlerin üretimini uyardığı, (IgG, IgA, IgM) makroorganizmanın mikroplara direncini artırdığı, kanın reolojik özelliklerini ve hücreleri oksijen taşıma mekanizmasını geliştirdiği ve ayrıca virüsün tüm temaslarını bozduğu yaygın olarak bilinmektedir. Ozonun bu özellikleri, antibiyotiklerinkilere benzer, ancak ikincisinin aksine, ozonun terapötik dozlarda herhangi bir olumsuz etkisi yoktur ve mikropların ozona karşı direnci gelişmez. Bu, çeşitli jinekolojik hastalıkların tedavisinde ozonun kullanılmasını sağlıyor.

Yapılan araştırmalar ozonun antiviral, antibakteriyel, antifungal olup inflamasyonu ortadan kaldırdığını ve böylece spermin fallop tüplerinden geçişini kolaylaştırdığını ortaya koyuyor. Böylece enflamatuar kaynaklı kısırlık tedavisinde oldukça olumlu etkileri oluyor.

Ozon tedavisi genital enflamatuar hastalıkların ve dolayısıyla kısırlığın tedavisinde çok faydalı olabilmektedir. Bu sebeple çocuk sahibi olamayan çiftler isterlerse ozon tedavisi desteği alabilirler.

Ozon çok güçlü dezenfektan, antimikrobiyal, immunmodulatör ve oksidatif özelliğe sahip olmasının yanı sıra serbest oksijen radikallerini nötralize ederek, antioksidan enzim sistemini aktive ederek 'antioksidan etki' gösterir. Antioksidan enzim sisteminin düzgün çalışmasıyla hücresel yaşlanma ve DNA da oluşabilecek kırılmalar önlenir. Tüp bebek tedavilerinde uygun dozlarda uygulanan 10-15 seans majör ozon terapinin yumurta kalitesi, sperm sayısı ve hareketliliğinin artırdığını gösteren çalışmalar yapılmıştır.