Anne karnındaki bebeğin hareketleri nasıl hızlandırılır?

Hamileliğin yedinci haftasından itibaren anne karnına yerleşen bebeğin hareketleri ultrason ile takip edilebilir. Fakat bebek bu evrede, tıpkı bir fasulye tanesi boyutunda olduğundan anne adayının tek başına bu hareketleri hissetmesi imkansızdır.

Anne karnındaki bebeğin hareketleri 16. haftaya doğru biraz daha belirginleşse de yinede bazı anne adayları tarafından net anlaşılamaz. Anne olma tecrübesini daha önce yaşayanlar 16. haftada hareketleri az çok anlayabilir, ancak ilk hamilelikte biraz zordur. İlk defa anne olacak olan kadınlar, bebeklerinin hareketlerini 24. haftadan itibaren hissetmeye başlayabilir. Sebebi ise bağırsak hareketlerinin bebeğin hareketleri ile karışabileceğinden kaynaklanır.

Hamileliğinizin 24. haftasına girdikten sonra normal olan 4 saat içerisinde bebeğinizin 10 defa hareket etmesidir. Eğer bebeğinizin hareketlerini hissetmiyor ya da az hissediyorsanız uzmanların şu önerilerini uygulayabilirsiniz...

ANNE KARNINDAKİ BEBEĞİN HAREKET ETMESİ İÇİN NELER YAPILABİLİR?

-Hızı çok arttırmadan tempolu bir şekilde koşmak bebeğinizin hareketlenmesini sağlayacaktır.

-22-26. haftalarda bebeğinizin görme duyusu gelişeceğinden el fenerini midenizin üzerinde tutarak tepki vermesini sağlayabilirsiniz.

-Bir bardak portakal suyu ya da süt tüketin. Bu iki içecek sindirim sistemini harekete geçirir ve bebekte canlandırıcı etki gösterir.

-Çok hafif bir şekilde tık tık yapacak kadar karnınıza vurmanız bebeğinizi harekete geçirebilir.

-Enerji miktarı yüksek olan yiyecekler tüketebilirsiniz.

-Eğer bebeğiniz karnınızda çok hareket ediyorsa; bu onun yeterli miktarda oksijen aldığını ve Amniyon sıvısının yerinde olduğunu gösterir. İyi beslendiğinin de göstergesidir.