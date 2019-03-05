Hamilelikte mide yanması neden olur?

Hamilelikte salgılanması artan progesteron hormonu, mide ile yemek borusu arasında geçişi engelleyen kapakçığı tutan kasları gevşetir. Böylece midede salgılanan asit, kolaylıkla yemek borusuna geçer ve tahrişe neden olur.

Bu his özellikle hamileliğin sonlarına doğru büyüyen rahmin yaptığı baskı ile daha da artar. Yemeklerden sonra hemen yatmamak, az miktarlarda sık aralıklarla beslenmek ve antiasit ilaçları almak şikayetlerinizi azaltacaktır. Çok baharatlı, acılı veya fazla yağlı yemekleri, çikolata ve kahveyi aşırı tüketmemeye gayret edin. Bol sıvı, yoğurt ve çorba almanız önerilir. Yatmadan en az 3 saat önce yemek yenmemelidir.