Hamilelikte saç boyanır mı?

KUAFÖR OLAN ANNE ADAYLARINDA RİSK FAZLA



Genelde kadınların her bir hamilelikleri için % 3-5 oranında doğumsal anormalilikler ile karşılaşma olasılıkları vardır. Burada sorgulanan, hamilelikte uygulanan saç boyalarının halihazırda var olan bu riski daha fazla arttırıp arttırmadıklarıdır. Saç boyama sırasında az miktarda kimyasal maddeler vücuttan emilir, ancak ne kadar emildiği ve fetüse ne kadar zarar verdiği beli değildir. Ancak, hayvanlar üzerinde, normalde insanlarda kullanılandan yüzlerce kat daha fazla dozda boya kullanılarak yapılan bilimsel çalışmaların sonucunda, fetal gelişim üzerinde önemli bir değişiklik izlenmemiştir. Diğer yandan, bayan kuaförler üzerinde yapılan araştırmalarda ise, mesleki nedenle ağırlıklı olarak solunum yoluyla maruz kalınan saç boyası ve benzeri kimyasallar nedeniyle, bu meslek grubundaki kadınların doğurdukları bebeklerin daha "düşük doğum" ağırlığına sahip oldukları gözlemlenmiştir. Ayrıca, bu kadınların bebeklerinde doğumsal anormallik oranının az miktarda da olsa arttığı saptanmıştır. Bu çalışmalardan yola çıkılarak, saç boyalarının solunum yoluyla deri emiliminden daha çok geçtiği kabul edilir. Bu nedenle, bu meslek grubundaki hamilelerin iyi havalanma koşulları olan bir ortamda çalışması, koruyucu eldivenler giymesi ve sık sık çalışmaya ara vermesi önerilir.

ARAŞTIRMA SAYISI AZ



İnsan hamilelikleri üzerinde, saç boyalarının kullanımına ilişkin çok az araştırma vardır. Ancak şunu biliyoruz: Kafa derisine uygulanan herhangi bir maddenin, deriden geçerek vücuda girme miktarı hayli sınırlıdır; böylece, fetüse geçecek miktar da çok az olacaktır. Ayrıca pek çok kadın hamileliğinde saçını boyamasına rağmen, bunun negatif sonuçlarına ilişkin raporlar yayınlanmamıştır. Bu bilgi, deriden emilimin minimal miktarda olduğu bilgisi eşliğinde değerlendirildiğinde; hamilelikte saç bakımı işlemlerinin çok da kaygılandırıcı olmaması gerektiği yorumunu yapabiliriz.

BUNLARA DİKKAT EDİN!



Diğer yandan tüm hamileler için saç boyaması sırasında şu bazı önlemlerin mutlaka alınmasını öneriyoruz;

-Hamileliğin ilk 3 ayı bebeğin organlarının oluşma dönemidir. Bu nedenle özellikle ilk 3 ayda saç boyaları ve diğer kimyasal maddelerden kaçınılmalıdır.

-Saç boyası, mutlaka iyi havalandırılan bir ortamda yapılmalıdır.

-Hamile, boyayı kendi uyguluyorsa mutlaka eldiven kullanmalıdır.

-Saç boyası gereğinden uzun süre saçta tutulmamalıdır.

-Saç boyası işlemi sonunda saç çok iyi durulanmalıdır.

-Ayrıca, saç boyası olarak daha çok yarı kalıcı boyalar veya balyaj tarzında saça daha yüzeysel uygulanan kimyasallar veya tamamıyla bitkisel olan kına uygulaması önerilir.