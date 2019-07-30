Gebelikte sırt ağrısı ve 7 çözüm önerisi

Gebelik süresince sırt ve bel ağrısı sürpriz değildir fakat önemsemeden geçmemek gerekir. Gebelikte bu tip ağrılar çok sık görülür. Çünkü kilo artışından dolayı vücudun ağırlık merkezi değişir ve değişen hormonlar nedeniyle pelvis adı verilen bölgedeki eklem ve bağlar gevşerler. Bazı önlemler sayesinde bu duruma çözüm bulabilirsiniz.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, gebelikte sırt ağrısına karşı şu önerilerde bulunuyor:

İYİ BİR DURUŞ ÇALIŞMASI YAPIN

Bebeğiniz büyüdükçe ağırlık merkeziniz öne doğru yer değiştirir. Bunu önlemek için sırt bölgesindeki zayıflığı telafi edebilirsiniz. Bu da sırt ve bel bölgenizdeki kasları kuvvetlendirerek olur. Lütfen iyi bir duruşun olmazsa olmazlarını akılda tutun ve uygulayın:

Dik durun,

Göğsünüz ilerde,

Omuzlarınız geride ve gevşek,

Dizlerinizi kilitlemeyin.