Gebelikte ne kadar kilo alınmalı?

Hamilelik sürecinde sağlıklı beslenme anne adayı ve bebek için oldukça önemli. Peki, sağlıklı bir gebelikte ne kadar kilo almak ideal? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Kadiroğulları, hamilelikte kilo alımı hakkında bilgilerini aktardı.

Ülkemizde hamilelik fizyolojik bir süreç gibi değil de sanki 9 ay sürecek bir hastalık dönemi gibi algılanmakta, anne adayının iki can taşıdığı bu sebeple de iki kişilik yaşaması ve dikkat etmesi gerektiği düşünülmektedir. Aslında baktığınızda gebeliğin ilk 3 aylık döneminde ortalama 8 cm boyunda 20-25 gram ağırlığında küçük bir insan minyatürü taşımaktasınız. Bu kadarcık bir bebeğin ikinci bir porsiyona ihtiyaç duyması mümkün değil. Gebeliği yaklaşık üçer aylık 3 döneme ayırmaktayız.

İlk üç ay süresince rahminiz halen leğen kemiğinizin içindedir ve karnınız çıkmaz bile. Bu dönemde normal kilo ile gebe kaldıysanız alınması gereken kilo 0,5 ila 2,5 arasındadır. Bebeğinizin tüm önemli yapıları ve organ sistemleri ilk üç ayda oluşur. İlerleyen gebelik haftaları ile beraber bu organlar büyüyüp gelişirler ve bebeğinizde kilo artışı görülür. Bebek kilo alıp büyümeye devam ettikçe anne adayının da alması gereken kilo miktarı artacaktır. İkinci 3 aylık dönemde haftada yarım kilogram önerilir. Gebeliğin devamında ikinci 3 aylık dönemde artık karnınız artan kilo ve büyüyen rahim ile beraber öne çıkmaya, yukarı doğru yükselmeye başlamıştır.