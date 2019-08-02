Hamileler nasıl yatmalı?

Gebelik belki de uyku halinin en çok olduğu, uykunun bize en tatlı geldiği dönem... Gebelikte hormonların getirdiği etkiye bağlı olarak özellikle de ilk aylarda yoğun uyku hali görülür. Anne adayları bir yandan uyumak isterken bir yandan da uyku esnasında yüzüstü dönmekten ve bebeği ezmekten korkarlar. Gebeliğin başında yatış pozisyonu çok önemli değildir ancak ilerleyen gebelik haftaları ile beraber birtakım sakıncalar oluşmaktadır. Yüzüstü yatma pozisyonu bebeğin suyu yani onu çevreleyen amnion sıvısı sayesinde bebeğe zarar vermez. Amnion sıvısı bebeği her türlü travmadan korur. Ortalama 28. haftaya kadar istenilen pozisyonda yatılabilir. Zaten 6. aydan sonra, büyüyen karnınız sebebiyle sizde rahat edemezsiniz ve yüzüstü pozisyonda yatmayı tercih etmezsiniz.