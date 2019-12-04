Hamilelik sürecinde her hafta yapılması gereken testler nelerdir?

Anne sağlıklı olmadan bebek sağlıklı olamaz! Kadın doğum hekimleri, hamileliğe bu gözle bakar. Hamilelikte annenin ve bebeğin sağlıklı olup olmadığı muayenelerle ve zaman zaman yapılan ''testlerle'' doğrulanır. Her ne kadar mutlak standartları olmasa da, genel kabul görmüş rutin hamilelik testlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Hamilelik öncesi testleri: Aslında ideal olan, hamilelik öncesi genel durumumuzu kontrol ettirdikten sonra gebe kalmaktır. Kan grubu, Kan sayımı, TSH , Rubella IgM, Rubella IgG, Açlık kan şekeri, VDRL, smear (rahim ağzı kanser tarama) testi hamilelik öncesi yapılmış ve sonuçları normal olmalıdır.

Hamileliğin ilk haftaları: İdrar tahlili ve kültürü, TSH, Kan sayımı

11-14 hafta : Erken ayrıntılı ultrason ve ikili test yapılır.

•Erken ayrıntılı ultrason: Bebeğin ense kalınlığı, burun kemiği, yüz açısı, ductus venosus kan akımını ölçüyoruz. Omurga hastalıkları (spina bifida) açısından IT ölçümü, erken doğum riskini belirlemek için rahim ağzı (servikal uzunluk) ölçümü, gebelik zehirlenmesi (preeklampsi) ihtimalini görmek için uterin arter Doppler'ini yapıyoruz.

•İkili tarama: Kanda hCG ve PAPP-A ölçümüyle ense kalınlığı ve burun kemiği bilgilerini birleştirerek Down sendromu riskini belirlediğimiz kıymetli bir tarama testi.

16-20 hafta: İkili taramayı yaptırmamış annelerde dörtlü test, dörtlü test imkanı yoksa üçlü test yapılır.

18-22 hafta: Ayrıntılı ultrasona (anomali taraması) bakılır.

24-28 hafta: Geçmişinde tekrarlayan düşükleri olan ya da ölü doğum yapmış; veya anne-babasında şeker hastalığı olan hamilelere 75 gram şeker yükleme testi yapılır. Bu testin bebeğe bir zararı yoktur. Anne adayı bu kriterleri taşımıyorsa ve kilosu da normalse yükleme testi yapmaya ihtiyaç yoktur.

28. hafta: Kan grubu Rh(-) olan, eşi RH(+) olan hamilelere indirekt coombs testi yapılır, sonucu normalse kan uyuşmazlık iğnesi yapılır.

32. hafta: Kan sayımı, TSH, İdrar kültürü

37. hafta ve sonrası: NST, doğuma yakın Grup B streptokok için vajenkültürü

Bu rutin testlerin dışında, hamilelik sırasında ihtiyaca göre ek testler istenebilir.