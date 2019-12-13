Tüp tıkanıklığı ve yeni tüp açma yöntemi...

Rahim filminde tüpleriniz tıkalı çıktıysa hemen üzüntü ve endişeye kapılmayın. Standart rahim filminde tıkalı olduğu görülen tüplerin bir bölümü kolaylıkla açılabilecek bir engel nedeniyle tıkanmış olabilir.Gelişen teknoloji, yeni cihazlar ve yeni teknikler sayesinde artık doğrudan doğruya tüpün içine ilaç vermek sureti ile kas spazmı, tıkaçlar veya küçük yapışıklıkların yol açtığı tıkanıklıkları birkaç dakika içinde açmak mümkündür. İşlem ağrısız olduğundan ne ağrı kesici ilaç ne de anestezi kullanmaya gerek yoktur. Böylece pek çok kadın için tüp kontrolü ve açılması amaçlı laparoskopi ameliyatı gereksiz hale gelir.

SELEKTİF SALPİNGOGRAFİ NEDİR?

Amerikan Üreme Tıbbı Topluluğu (American Society for Reproductive Medicine - ASRM), Rahim filmi HSG'de tüpün başlangıç kısmından itibaren kapalı çıkması durumunda "selektif salpingografi" yapılmasını önermektedir. Selektif salpingografi tekniğinde, anjiografide kullanılan kateterlere benzer özel, yumuşak bir kanül rahim ağzı kanalından geçirilerek tüpün ağzına dayanır ve doğrudan doğruya tüpün içine ilaç gönderilir. Hasta açısından bir kadın doğum muayenesine benzeyen bu işlem ağrısızdır ve genellikle sadece birkaç dakika sürer. Selektif salpingografinin standart rahim filminden farklı bir yan etkisi veya komplikasyonu yoktur.

Selektif salpingografi sayesinde, standart rahim filminde, başlangıç kısmından itibaren tıkalı olduğu görülen tüplerin %70 gibi çok büyük bir kısmı açılabilmektedir. HSG ve selektif salpingografi işlemi sonrasında, eğer tüpler açıksa, takip eden aylarda gebelik oranları artmaktadır. Selektif salpingografi, temelli tıkalı, cerrahi olarak bağlanmış veya içerisinde sıvı birikimi olan (Hidrosalpinks) bir tüpün açılması için kullanılamaz ve bu amaçla yapılan cerrahi operasyonların yerini tutamaz.