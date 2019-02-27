Mekanyum aspirasyonu yani 'bebeğin kakasını yutması' nedir?

Tıp literatüründe 'mekanyum' olarak nitelendirilen bebeğin dışkısı, rahim içerisinde yutulup akciğerlere ulaştığı zaman 'mekanyum aspirasyonu sendromu' olarak karşımıza çıkar. Bağırsaklarda koyu yeşil renginde yer alan dışkı, bebeğin doğum sonrasında yapacağı ilk dışkı olacaktır. Bu nedenle ilk dışkıya mekanyum denir. Anne karnında kalan bebeğin uzun süre dışkı biriktirmesi ve bunu yemesi, doğumdan sonrada ciddi solunum problemlerini oluşturacaktır.

Bebeğin içinde bulunduğu amniyon kesesinde bulunan amniyon sıvısı normalde renksiz iken içine kaka yapıldığında sıvı renklenerek sarı, yeşil ve kahverengiye dönüşür. Amniyon kesesi açıldığı zaman bu durum görülebilmektedir.

DIŞKI AMNİYON SIVISINA NEDEN KARIŞIR?

Doğum sırasında kordon sıkışması, beklenilen zamandan daha geç doğuma girme, doğumun uzun sürmesi ve yeterli derecede gelişemeyen bebeklerde dışkı problemi oluşabilir. Mekanyumun görüldüğü doğumlarda sezaryen riski artmaktadır.

MEKANYUM ASPİRASYONU TEDAVİSİ

Bebeğin dışkısı akciğerlere ulaştığı zaman ilk önce o bölge temizlenmeli daha sonra sülfak uygulanarak destek tedavi uygulanmalıdır. Gırtlak ve soluk borusunda rastlanan kaka parçaları vakumlu bir alet ile çekilir. Detaylı bir tarama testleri yapılır.