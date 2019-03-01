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Çocuklarda neden olur, nasıl geçer?

Giriş Tarihi: 1.3.2019 14:16 Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 16:15
Çocuklarda alerji neden olur, nasıl geçer?

biraz da kaba bir tabirle, bağışıklık sisteminin afallaması olarak tanımlanabilir. Vücudun aslında bir yabancı hastalık oluşturma potansiyeli olan mesela mikrop gibi etkene vermesi gereken tepkiyi vücuda hiçbir zararı olamayacak maddelere karşı vermesi, onlarla bir hastalıkla mücadele eder gibi mücadele etmesidir. Çocuklarda alerji neden olur, tedavi yöntemleri nelerdir? İşte detaylar..

NEDEN BAZI BEBEK VE ÇOCUKLARIN ALERJİSİ OLUR, BAZILARININ OLMAZ?
Alerji vücudun bağışıklık sisteminin afallaması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Genetik yatkınlık belirleyicilerin başında yer alır. Yaşanılan çevrenin hava kirliliği, toz yoğunluğu, nemi, fazla yapay ve doğadan uzak olması, ek gıdalarla olması gerekenden erken ya da geç tanışma gibi birçok belirleyici vardır.

ALERJİLERLE HANGİ MEVSİMLERDE DAHA ÇOK KARŞILAŞILIR?
Alerjinin çeşidine göre hangi mevsimde karşılaşılacağı da değişir. Elbette besin alerjilerinin bir zamanı veya mevsimi yoktur. Fakat çocuklarda en sık görülen alerjilerden birisi polen alerjisi olduğu için bahar ayları bu çocuklar için sıkıntılı geçer. Tabii bir de kış aylarındaki viral enfeksiyonlar tüm alerjik çocukların hastalık sürecini olumsuz etkiler.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELER?
Tedavinin ilk adımı bu saldırgan bağışıklık sistemini baskılamak, 'sakin ol bir şey yok' demektir. Bu amaçla üretilen ilaçlar ve bu mücadele sırasında oluşan bulguları (döküntü, hışıltılı solunum, öksürük gibi) rahatlatıcı ilaçlar, tedavi seçenekleridir. Eğer alerjinin sebebini bulabildiysek ki her zaman mümkün olan bir durum değil, o alerjenden uzak durmak en temel tedavi seçeneğidir aslında. Onun dışında enfeksiyona neden olan etkenlerden mümkün olduğunca korunmak, bağışıklık sistemini düzenlemek için verilen tedavileri aksatmamak, tozlu ve nemli ortamlardan uzak kalmak önemlidir.

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Çocuklarda alerji neden olur, nasıl geçer?
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