Çocuklarda sinüzitin tedavi yöntemleri?

Sinüzit; sinüs dediğimiz burun arkasındaki havayla dolu boşluklarda biriken mukuslu sıvının iltihaplanmasıdır. Dolayısıyla en önemli etken sinüslerde mukuslu sıvı birikimidir. Eğer bunu önleyebilirsek sorun çözülür.

SİNÜZİTİN BELİRTİLERİ ÖNEMSENMELİ

-Çocukta aşağıdaki belirtilerden birkaçı varsa, mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalıdır.

-Geceleri veya sabaha karşı ortaya çıkan inatçı öksürük,

-Sarı-yeşil renkli koyu kıvamlı burun akıntısı,

-Göz çevresinde basınç hissi,

-Nefeste kötü koku, koku alma bozukluğu, mide bulantısı ve/veya kusma,

-10-14 günden fazla süren soğuk algınlığı (nezle/grip), bazen hafif ateş yükselmesi,

-Burun tıkanıklığı ve horlama,

-Geniz akıntısı ile birlikte bazen boğazda yanma,

-Davranış değişiklikleri,

-Geçmeyen baş ağrısı (Özellikle 6 yaş sonrası)

DOĞRU TEŞHİS DOĞRU MUAYENE İLE KONULABİLİR

Hastanın kulak burun boğaz muayenesine başlamadan önce detaylı şekilde aile öyküsü, alerji hikayesi ve olası risk faktörleri sorgulanır. Endoskopik muayeneden sonra gerekirse görüntüleme yöntemlerine başvurulur. Çocuk sinüzitlerinin tanısında sinüsleri mutlaka radyolojik olarak görmek gerekirse, başvurulacak görüntüleme yöntemi bilgisayarlı sinüs tomografisi olmalıdır. Ancak tomografi çocuklarda zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır.

SİNÜZİTTEN ÇOCUKLARI NASIL KORUYABİLİRİZ?

Önlemenin en can alıcı noktası iyi bir burun temizliğidir. Eğer biz ne kadar etkin olarak burnu boşaltırsak sinüslerde o kadar az sıvı kalır ve enfeksiyon riski azalır.