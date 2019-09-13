Tüp bebek tedavisi nasıl yapılır? Tüp bebek tedavisinin aşamaları nelerdir?

Tüp bebek tedavi süresi, seçilen tedavi yöntemine göre değişiklik göstermektedir. Tüp bebek tedavisinde iki prosedür mevcuttur. Bunlar kısa ve uzun protokol olarak adlandırılmaktadır. Uzun protokolde tedavi yaklaşık 45 gün sürmektedir. Bu sürenin 1 aylık kısmı kişinin ilaçlarını evde kullandığı ön hazırlık kısmıdır. Bu dönemin ardından yeni adet döneminde yumurtalıkların uyarım dönemi başlamaktadır. Bu süre yaklaşık olarak 10 gündür. Bunun ardından yumurta toplama uygulaması, yumurtaların dölleme işlemi ve son aşama olarak da döllenen yumurtaların (embriyoların) rahim içerisine transferi gerçekleştirilmektedir. Transferden 10-12 gün sonra anne adayının kanında hamilelik testi yapılmaktadır. Kısa protokolde ise ön hazırlık aşaması bulunmamaktadır. Bu protokolde doğrudan yumurtalıkların uyarımına geçilmektedir. Bundan sonraki aşamalar ise uzun protokol ile aynıdır. Kısa protokol yaklaşık olarak 15-18 günde tamamlanmaktadır.

TÜP BEBEK TEDAVİ SÜRECİ BİRDEN ÇOK ADIM İÇEREBİLİR

Tedavi tüp bebek süreci genelde adet döngüsünün ilk günlerinde başlatılmaktadır. Her anne ve babayı adayı çiftin kendine özgü durumu bulunmakta olup doktorun yapacağı ilk muayenenin ardından yapılan tahlil ve tetkiklere göre tüp bebek tedavi planı yapılmaktadır.

Tüp bebek sürecinin ilk ve en önemli adımlarından biri ileri ultrason taramasıdır. Bu tarama hayati önem taşımaktadır ve tedavi protokolünü belirlemenin önemli bir parçasıdır. Yumurtalıkların görüntülenmesi, yumurtalık rezervinin değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bundan sonra rahim ve rahim iç duvarının sağlıklı olup olmadığı incelenmektedir.

Bu değerlendirme, anne adayının doğurganlığının niteliğini, yumurtalarının ne kadar sağlıklı olduklarını ve rahim iç duvarının bir embriyo yerleştirmek için ne kadar uygun olacağını bildirmektedir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNE BAŞLAMAK İÇİN EN UYGUN DÖNEM

Tedaviye, adetin gerçekleştiği ilk gün 1. gün kabul edilip, 2. ya da 3. gün başlanmaktadır. İlk olarak yumurtalık rezervi ultrasonografi aracılığı ile incelenmektedir. Daha önce uygulanmamış ise hormon tahlilleri ve sperm analizi yapılmaktadır. Tahliller aşılama tedavisi için uygun ise, rahim filmi ile tüplerin açıklık durumu incelenmektedir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ SÜRECİ AŞAMALARI

Yumurtlama döngüsü başlatma: Anne adayı kadınlarda yumurta döngüsünü başlatma ve toplama şu şekilde olmaktadır; ultrason sonucu normalse, doktor tarafından yumurta gelişimini uyaracak ilaçları başlatma günü teyit edilmektedir. Tüp bebek döngüsü ilerledikçe, yumurta gelişimini uyarıcı ilaçların uygulamasında ortalama 8-12 gün içerisinde yumurtalar toplamaya hazır hale gelmektedir. Yumurta çatlatma iğnesi mevcut duruma ve ihtiyaca göre yapılmaktadır. Yeni embriyo transfer yapılacak ise buna uygun çatlatma iğneleri kullanılacaktır.

Rahim içerisinin el vermemesi, yeterli kalınlığa ulaşmaması, rahimde miyom veya polip varlığı, sıvı oluşumu ya da aşırı miktarda yumurta gelişimi olması halinde ise dondurma tedavisine uygun çatlatma tedavisi iğnesi kullanılabilir. Çatlatma iğnesi işleminden yaklaşık 35-36 saat sonra yumurta toplama işlemi gerçekleştirilmektedir. Tedavi sürecinde 3-4 defa ultrason muayenesi ve gerekli hallerde hormon değerlendirmesi yapılmaktadır.

Sperm toplama ve embriyo transferi: Toplanan spermler 2-3 saat bekletilip en kaliteli ve sağlıklı spermler mikroskop altında seçilmekte ve mikroenjeksiyon işlemi gerçekleştirilmektedir. Embriyo transferi aşaması taze transfer ve donmuş transfer olarak iki farklı şekilde gerçekleştirilmektedir. Taze transfer ortalama 2-5 gün içerisinde yapılmakta ve şartlar uygunsa yüksek başarı elde edebilmek için 5. gün transfer yapmak tercih edilmektedir.

Dondurulmuş embriyoların transferi ise takip eden adet döneminde ilaç desteği ile veya doğal süreç izlenerek anne adayının rahimine nakledilmektedir. Bu işlemden 10-12 gün sonra kandan gebelik testi (Beta HCG) ile sonuç değerlendirilmektedir.

Anne adayı embriyo transfer işleminden sonra 1 saat dinlendirilerek uygun önerilerle merkezden ayrılmaktadır. Tedavi gününü istirahat ile geçiren anne adayı, ertesi gün normal yaşantısına dönebilmektedir.