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dikeni neden çıkar?

Giriş Tarihi: 4.10.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 11:34
Bebeklerde sırt dikeni neden çıkar?

Yetişkinlerde görülen topuk dikeni ile karıştırılmaması gereken dikeni, birçok annenin dikkatinden kaçan bir durumdur. Peki, sırt dikeni nedir? Bebeklerde sırt dikeni neden çıkar? Bebekteki sırt dikeni nasıl temizlenir ve sırt dikeni masajı nasıl yapılır?

BEBEKLERDE SIRT DİKENİ NEDİR?

Bebeklik döneminde yaygın olarak görülen ancak, çoğu zaman fark edilmeyen dikeni sırt bölgesindeki tüylenme ile kendini gösterir. Erkek bebeklere nazaran kızlarda daha sık rastlanan bu durum, sert ve batan kıllar eşliğinde sırtın ovulması ile ortaya çıkar.

Bebek için herhangi bir zararının olup olmadığı belirlenmeyen sırt dikeni, fark edildiği takdirde yapılarak rahatlatılmalıdır. Masaj esnasında kullanılabilecek olan hakiki zeytinyağı elleri kayganlaştırarak daha kolay masaj yapma imkanı sağlarken, cildin zarar görmesini önleyerek dikenlerin dökülmesine yardımcı olur.

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Bebeklerde sırt dikeni neden çıkar?
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