Bebeklerde sırt dikeni neden çıkar?

BEBEKLERDE SIRT DİKENİ NEDİR?

Bebeklik döneminde yaygın olarak görülen ancak, çoğu zaman fark edilmeyen sırt dikeni sırt bölgesindeki tüylenme ile kendini gösterir. Erkek bebeklere nazaran kızlarda daha sık rastlanan bu durum, sert ve batan kıllar eşliğinde sırtın ovulması ile ortaya çıkar.

Bebek için herhangi bir zararının olup olmadığı belirlenmeyen sırt dikeni, fark edildiği takdirde masaj yapılarak rahatlatılmalıdır. Masaj esnasında kullanılabilecek olan hakiki zeytinyağı elleri kayganlaştırarak daha kolay masaj yapma imkanı sağlarken, cildin zarar görmesini önleyerek dikenlerin dökülmesine yardımcı olur.