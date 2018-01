Alışveriş detoksu yapın dolabınız nefes alsın

FAST

Konumuz akıllı alışveriş ... Daha doğrusu tam da indirim çılgınlığı başlamışken, mantıklı alışveriş rehberi hazırlayalım istedik. Bir yandan trendler bu kadar hızlı değişirken, bir yandan dev modaevlerinin bile popülaritesi sadece bir sezonla sınırlı kalırken alışveriş yapmak ve aldıklarınızla başa çıkmak pek de kolay değil.Bir gün metalik renkler, ertesi gün leopar desenler, sonra romantik danteller modanın göbeğine yerleşiyor. 70'ler, 80'ler, 90'lar arka arkaya popüler oluyor. Kafalar karışıyor ve ne aldıklarımızı, ne dolabımızdakileri kullanamıyoruz. Sürekli "Giyecek bir şey bulamıyorum" yakınmaları duyuyoruz.Biz de moda dünyası içinde, tarzları beğenilen işin ustalarına nasıl bir alışveriş stratejisi izlediklerini sorduk. Tavsiyeler süper...Akıllı bir alışveriş için yapmanız gereken ilk şey "Bana en çok ne yakışıyor?" sorusuna doğru cevap vermek. Bize yakışanla, neyin moda akımının bir parçası olduğu birbirinden farklı çünkü. Bunları doğru ayırmadan doğru cevaplara ulaşmak gerçekten çok zor.Bence bir kadın dört parça yeni ürünle her sezon mutlu olabilir. Kalıbı çok iyi seçilmiş yüksek bel bir jean, o jean'le uyumlu olacak bir bluz, dar kesim olmayan iyi bir kaban ve yeniden hayatımıza giren western bot'lar mesela bu sezon için çok güzel tercihler. Sezon başında mantıklı bir şekilde alışveriş ya para k aynı anda hem trend takipçisi hem de stil sahibi olabilirsiniz.Lütfen Instagram 'daki influencer veya beğendiğiniz birinin üzerinde gördüklerinizin aynısını almaya çalışmayın. Çok şık olmak bir trendi kendinize uyarlamakla mümkün. Saçınız, ten renginiz, vücut yapınız, boyunuz ve kilonuz doğrultusunda alışveriş yapmaya gayret edin. Eğer bu şekilde davranırsanız senelerce rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünlere sahip olabilirsiniz.Bütün trendlere temkinli yaklaşırım. Eğer gerçekten kendi tarzıma çok uygun değilse durup beklerim, denerim ve nasıl kişiselleştirebileceğimi düşünürüm. Bunları yapamadığım hiçbir şeyi satın almam.Alışverişte birkaç kuralım var. Örneğin bir parçayı en az üç farklı şekilde kombinleyebilmek. Örneğin bir bluz alıyorsam onu en az üç farklı alt grupla kombinleyebilmeliyim. Palto, kaban gibi ürünlerde beğendiğim birkaç markanın ürünlerini deneyip fiyat karşılaştırması mutlaka yaparım. Kendime en az hakim olabildiğim reyon ise ayakkabı; burada tüm kuralları unutabilirim.Akıllı alışveriş asla çok almak değildir. Akıllı alışveriş; doğru almak, artık sana olmayanı paylaşmak ve eskileri değerlendirmektir. İhtiyacınızı belirleyip indirime öyle çıkın. Alışveriş bir hobi değildir. AVM 'ler ve mağazalar dışında seratonin hormonunuzu çok daha yükseltecek aktiviteler var. Kısa zamanda, doğru parçalara odaklı ve uzun süre kullanacağınız kaliteli ürünlere yönelip, daha az ama öz alın. Moda sürekli bir döngü halindedir, ufak değişikliklerle elinizdekileri değerlendirmeniz çok daha hoşunuza gidecek ve tarzınız önplana çıkacak, emin olun.Herhangi br modaevinin vitrininde bulunan tüm parçaları almak ve giymek benim gözümde değerli bir şey değil. Stil para harcayarak değil, zaman harcayarak, severek, kişiselleştirerek, deneyerek oluşan bir şey. O yüzden var olana ufak eklemeler yaparak gardırobunuzu güncel hale getirin.Her sezon alışveriş yapmak şart değil. Bir arkadaşım alışveriş detoksu yapmıştı tam bir yıl boyunca ve "İçimdeki yaratıcılığı keşfettim" demişti. Annesinin ve ablasının dolabına giriyordu mesela. Bence günümüzde sosyal medyanın da etkisiyle çok fazla alışverişe yönlendiriliyoruz. Erkekler daha bilinçli alışveriş yapıyor, kadınlar ise almanın sonsuz bir tatmin yarattığını sanıyor. Ama sadece tüketime yönelmek bize daha çok zarar verir. Bunu da unutmayalım.Alışveriş yapılmasına karşı değilim çünkü dünyanın lokomotif ekonomi zincirlerinden biri.Daha akıllı bir dolap için, nelere sahip olduklarımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Bir yıldan fazla giymediklerinizi mutlaka hediye edin veya satın. Böylece dolabınızda her zaman yer açılır.Trend olan ürünleri çok sık alıyorsanız, onları fast food gibi düşünün. Hemen giyip, kullanıp devretmeniz gerek. Bunlara çok para harcamayın. Dolapta her daim klasikler daha büyük yer tutmalı. Ve klasiklerin en kalitelilerini almalısınız.Moda ne olursa olsun siz kendi tarzınıza uygun kıyafetleri almaya özen gösterin. En akıllıca alışveriş budur. Aksi takdirde kullanmadığınız eşyalarla dolu bir dolabınız olur.Akıllı bir dolaba sahip olmanın sırrı zamansız parçalar edinmek. Tek sezonluk ürünleri almak yerine daha uzun soluklu parçalar satın almak gerekiyor.Yaptığım iş dolayısıyla tabii ki trendleri takip etmek ve hayatıma adapte etmek durumundayım. Ama bunu asla körü körüne yapmıyorum. O sezon nelerin moda olacağını defilelerde zaten görüyoruz. Sonrasında moda blogger'ları sayesinde o sezon moda olan parçaları nasıl farklı şekillerde kombinlenebileceğini gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla hangi trendin bize ne kadar uyacağını artık öngörebilmemiz daha kolay.Kendime göre bir alınacaklar listesi hazırlar ve bunun dışına çıkmamaya özen gösteririm. Bunları nasıl uyguladığımı zaten kendi Instagram hesabımda gösteriyorum.Dolabınızı sık sık gözden geçirin. Son iki sene içinde bir kere bile giymediğiniz bir kıyafetiniz varsa, artık onunla vedalaşma zamanı gelmiş demektir. Bu detoks uygulaması sayesinde siz de dolabınızda nefes alacak. Ve dolaptan kaç parça çıkartıyorsanız, maksimum o kadar parça almaya izin verin kendinize! Almanın sonu yok sonuçta!Artık giymediğiniz kıyafetlerinizi de ikinci el kıyafet satan sitelerde değerlendirebilirsiniz.Ben hayatımda "Bu kadar yeter, benim başka bir şeye ihtiyacım yok" diyen bir kadına hiç rastlamadım. Genelde krizler "Giyecek bir şey bulamıyorum" dedirten türdendir. Bunun da en güzel çözümü dolaptaki fazla parçalardan sonra dolabınızı doğru bir şekilde organize etmeniz. Renklerine ve çeşitlerine göre kıyafetlerinizi ya da ayakkabılarınızı düzenlediğinizde aslında o sezon için hangi küçük detayları eklemeniz gerektiğini de daha iyi görüyorsunuz. Onlarca şey almak yerine, paranızı biriktirin ve her zaman kullanacağınız tek bir parça satın alın.Alışveriş yaparken de tasarım yaparken de genellikle kombin yapabileceğimiz parçalar üzerinde duruyoruz. En net yöntemimiz bu, müşterilerimize ve danışanlarımıza da bunu öneriyoruz.Kullanmadığımız ürünü saklamayız, hemen her şey gözümüzün önünde ve düzenli bir şekilde asılı olur. Böylece farklı kombinler oluşturabiliriz. Kıyafetlerimizi yazlık ve kışlık olarak ayırmayı seviyoruz.Akıllı alışveriş yapmak öğrenilebilir bir şey. Satın aldığınız parçayı birden fazla parçayla kullanabilmelisiniz. İyi bir stil için kendinizi tanıyın, stiline güvendiğiniz dürüst bir arkadaşınız ile alışverişe çıkın, sahip olma dürtüsü ile satın alma yapmayın. Az parça ile çok kombin oluşturabileceğiniz, dolabınızda eskimeyen kaliteli ürünlere yatırım yapın.Popüler trendler gerçekten büyük kitlelere yayılırsa ve birkaç sezon üst üste devam ederse zaten artık trend değil zamansızlık yolunda ilerliyor. Dünyanın dev modaevleri zamansız olarak adlandırdığı ürünlerini her sezon farklı kumaş ve renklerle yeniden satışa sunuyor. Eğer yüksek bütçelerden söz ediyorsak zamansız parçalara yatırım yapmak en doğrusu.Sezon trendlerinin hepsinden kaçıyorum desem yalan olur. Kimi zaman trendlerden kendimi koruyorum, kimi zaman korumuyorum. Dolabımı bir çöplük gibi değil, çok değerli bir yer olarak görüyorum. Alışveriş yaparken gördüğüm parçaları "Evet güzelsin ama dolabıma girebilecek kadar güzel misin? Seni dolaptakilerden daha farklı, daha özel yapan nedir?" diye sorguya çekiyorum. Sadece çok âşık olduğum parçaları satın alıyorum. Böyle olunca da kolay kolay bir şeyi elden çıkartmıyorum. Dolayısıyla hali hazırda güzel bir koleksiyonum olduğu için, trendlerin arasında aç bir insan olarak değil tok bir insan olarak dolaşıyorum.Akıllı alışveriş bana göre sadece bir ya da iki kere giyilmeyecek, rahat kombinlenebilecek, başka look'lar yaratmaya müsait, kalitefiyat dengesi olan parçaların satın alınmasıdır.Ne yazık ki sezonda en popüler olan parçalar, en hızlı demode olan parçalar oluyor. Hele hele çok baskılı, renkli ve uzaktan tanınır bir parçaysa bilin ki uzun süre giyemiyeceksiniz.Yıllar içinde neyi sevdiğimi, neyi alsam da asla kullanmadığımı, ne olmadan yapamadığımı öğrendiğim için alışveriş konusunda kararsızlık yaşamıyorum. Gereksiz olduğuna inandığım bir parçayı almıyorum.Gardırobumun demirbaş parçaları; kaşmir trikolar, beyaz tişört ve gömlekler, çizgili tişört ve trikolar. Eskidikçe yerine yenilerini alıyorum. Vücut tipime uygun jean ve formunu sevdiğim ayakkabıları yedekli alıyorum. Stilimi en doğru anlatan markaları artık bildiğim için başka markaların ürünlerine bakmayarak alışveriş çılgınlığımı dizginliyorum.Bir parçaya verdiğiniz tutar arttıkça, o parçayı kullanma sıklığınız ve süreniz de artıyorsa bu benim için akıllı bir alışveriştir. Örneğin iyi bir kaşmir paltoya yüksek bir meblağ verirsiniz ancak yıllarca eskimez ve doğru bakılırsa formunu yitirmez. Böylece uzun yıllar gardırobunuzda olur.İnsan doğası gereği bazı parçalardan çabuk sıkılabiliyor. Yapmamız gereken ilk şey kendimize "Buna gerçekten ihtiyacım var mı?" diye sormak.Moda endüstrisi tamamen tüketime dayalı ve hızlı dönen değişim çarkları modanın temelini oluşturuyor. Stil sahibi bir kadın ya da erkek her sezon gereksiz alışveriş yapmadan yaşayabilir. Sezonun trendlerine göre çılgınca para harcayarak kendini bulunduğu çevrede göstermek ve ifade etmenin zaten bambaşka bir psikolojik boyutu var.Siz kıyafetlerinizi değil de, kıyafetleriniz sizi taşımaya başladığında sorun büyük demektir. Dolayısıyla stilinize uygun minimum parçayla gardırobunuzu döndürmek ve ihtiyacınıza ya da beğeninize göre akıllıca parçalar eklemek bu işin doğrusu.Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaçlarımı belirlerim. Günlük hayatımda çok kullandığım ve artık yerlerine yenilerini koymam gereken eski parçaları dolabımdan ayıklıyorum.Akıllı alışveriş bence senelerdir dillere pelesenk olmuş 'kendine yakışanı almak'tır. Modasının geçeceğini bile bile sezonsal trend olmuş parçalara yönelmek, sadece moda oldu diye vücut tipinize uymayan bir parçayı dolabınıza eklemek uzun vadede sürdürülebilir ve kullanılabilir değil.Popüler markaları satın alırken ilk dikkat etmeniz gereken renk. Genellikle siyahgri- beyaz renklerinin insanıysanız gidip kahverengi bir bot ya da ceket almamalısınız.Hiçbir zaman bir sezon kullanacağım bir şeyi satın almadım. Zaten şu anda da beş sene önce aldığım bir parçayı rahatlıkla giyebilirim. Her zaman klasik parçalar satın almayı tercih ederim.Moda ya da trend olduğu için bir şeyi satın almam. Hep bana ve fiziğime uygun olan parçalar satın almaya özen gösterdiğim için dolabımdaki her parçayı rahatlıkla kombinleyebilirimKendime yakışan renklerden vazgeçmem. Pastel tonları ve siyahı her zaman çok kullanırım. Bu sayede de zaten aldıklarım zaman aşımına uğramaz.Yıllardır kesimi, kumaşı ve kalitesi nedeniyle beğendiğim markalar bellidir. Zaten bu tarz klasik markalardan alışveriş yaptığınız zaman, bir sonraki yıl da elinizdeki ürünün bir benzerini yine görürsünüz aynı mağazada. Asla demode olmazsınız.Çanta konusunda bir tek markadan alışveriş yapıyorum. Klasik bir marka o da. Sezonun 'it bag'lerine yatırım yapmam. Kullanım kolaylığı olduğu için orta boylarda alırım çantalarımı.