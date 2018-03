Kocaman gülümseyen bir kadın

Onu ekranlarda ilk gördüğümüzde yıl 2008'di... Tesadüfen konuk olduğu bir televizyon programıyla Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi. Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Hande Soral, 10 yıldır yer aldığı projelerle isminden söz ettiriyor. Şimdi de Diadermine'in yeni serisi Hydralist'in marka yüzü oldu.



- O kadar uzun zamandır tanıyoruz ki sizi... Bir tesadüfle başlayan oyunculuk serüveniniz 10'uncu yılında. Nasıl geçti bu 10 yıl sizin için?

- Sanki o kadar süre geçmemiş gibi. Sanki oyunculuk yapmaya dün başlamışım... Bir rüya gibi geçti bu 10 yıl.



- Bir şansınız olsaydı ve şu anki deneyiminizle ilk gün bu işi yapmaya başlayan halinizle konuşabilseydiniz, kendinize nasıl bir tavsiye verirdiniz?

- "Günler su gibi geçer Hande; istediğin her şeyi yap, istemediğini asla!" derdim.



- 10 yıl ekran önünde olmak demek şöhret demek... Değiştirdi mi şöhret hayatınızı?

- Doğrusu bunu etrafımdaki insanlar cevaplamalı, ben değil... Ama bana soracak olursanız hayatı yaşayış şeklimde bir değişiklik yok.







- Oyunculuk, şöhret uzun ve yorucu bir yol. Kendinize olan güveninizi kaybettiğiniz anlar oluyor mu hiç?

- Kendime güvenimi herhalde üç yaşımdan beri hiç kaybetmemişimdir. Benim en güçlü yanım kendime olan güvenimdir.



- 1987 doğumlusunuz. Çok gençsiniz ve önünüzde kariyerinize dair uzun yıllar var. Gelecek planları yapar mısınız? İlerleyen dönemde kendinizi nerede görüyorsunuz?

- O kadar planlı yaşamıyorum, yaşayanı da açıkçası çok anlayamıyorum. Şu an beni ne mutlu ediyorsa onu yapıyorum.



- Psikoloji eğitimi almış biri olarak bulunduğunuz camiayı analiz etmenizi istesem, nasıl yorumlarsınız etrafınızdakileri?

- Oyuncularla ve tüm bu camiadan insanlarla çok vakit geçirdiğim için bir analiz yapabilirim. Çok sorunlu insanlar da var, çok egosantrik insanla da karşılaşıyorum. İşinde çok iyi ve çok naif insanlar da var. Aslına bakarsanız sokakta da böyledir, hepimiz böyleyiz. Yani bizim camiamız içinde çok da bambaşka insanlar yok. Ama gözlemlemek çok keyifli, onu itiraf etmeliyim.







- Peki şöhret konusuna dönecek olursak, şöhret, güç, başarı insan karakterini deforme edebilir mi sizce?

- Çok güçlü şöhret. Yapabilir ama bunda ailenin ve kişiliğin devreye girdiğini düşünüyorum. Nasıl yetiştiğiniz çok önemli. Şöhretin insanı değiştirmesi için zayıf bir karakter olmanız lazım. Güçlü bir aile eğitiminden geliyorsanız hiçbir şey sizi kolay kolay değiştirmez. Şöhret, başarı, para, kariyer sizi değiştirmez.



- Bir gün oyunculuğu bir yana bırakıp eğitimini aldığınız mesleği yapmak ister misiniz?

- Hem de çok isterim. Televizyonda, dizilerde bile bizim mesleğimizi yapan birini gördüğümde heyecanlanıyorum. Düzenli olarak psikoloğa gidiyorum ve kendimi keşfetmekten, içimden daha neler çıkacak diye bulmaya çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Her gün kendime dair yeni bir şey hatırmak, keşfetmek insana kendini daha güçlü hissettiyor.







GÜZEL KADIN BAKIMLI KADINDIR



- Dünyanın neresinde olursanız olun ekran önünde olan kadınlara dair daha büyük bir güzellik baskısı vardır. Güzellikle ilgili bir alanda önplanda olmak stresli değil mi?

- Aslında hayır. Bunun için günlük rutinlerim dışında özel bir çaba sarf etmiyorum. Belki de bir kozmetik firmasıyla bir araya gelişimde bunun da etkisi vardır.



- Kimdir peki sizin için güzel kadın?

- Güzel kadın, bence bakımlı kadındır. Bakımdan kastım da kuaförden çıkmamak, kıyafeti ve ayakkabısı modaya uygun olmak değil... Temiz, kendine değer veren, kendiyle ilgilenen ve kocaman gülümseyen kadın güzeldir.



- Diadermine markasının yeni ürününün yüzü oldunuz...

- Severek kullandığım ve kalitesine güvendiğim bir markayla yan yana gelmek, benim için çok güzel bir buluşma oldu. 110 yıllık bir markanın Türkiye pazarında çalıştığı ilk ünlü yüz olmak da ayrıca gurur verici... Sanırım karşılıklı hayranlıkla bir araya gelebildik.



- Cilt ve vücut bakımı yaptırır mısınız?

- Cilt bakımımı her gün kendim yapıyorum. Düzenli olarak bir nemlendirici kullanıyorum. Ayrıca ayda bir-iki kez de cilt bakımına gidiyorum; profesyonel bir temizlik ve bakım yaptırıyorum. Saç bakımımı evde yapmıyorum, kuaförüm uygun gördüğü ve beni uzun beklemelere ikna ettiği sürece kuaförümde yaptırıyorum.







- Gelelim modaya, gardırobunuzun kurtarıcı parçaları neler?

- Siyahlar ve beyazlar... Siyah ya da beyaz bir elbise, siyah ve beyaz bir jean ve yine aynı renklerde tişörtler...



- Stilinizi nasıl tanımlarsınız?

- Spor ve şık... O gün nasıl uyandıysam, üzerime de onu giyerim.



- Alışverişe meraklı mısınız? Sizin için uygun fiyatlı alışveriş rotaları nelerdir?

- Alışverişi seviyorum, vakit harcamayı ve yeni yerler keşfetmeyi de... Nişantaşı'ndaki küçük butikleri seviyorum. Vintage mağazalardan alışveriş yapmaktan büyük keyif alıyorum. Hiçbir zaman bir ürüne çok büyük paralar harcamam. O konuda cimriyim.



ARAMIZDA ASLA KISKANÇLIK YOKTUR



- Yorucu bir günün sonunda rahatlamak için neler yaparsınız?

- Eve dönme fikri benim için yorucu günün en güzel dakikalarını oluşturuyor. Evde ayaklarımı uzatıp sessizce bir süre kendimi dinlemek beni çok rahatlatıyor. Güzel bir yemek yapıp, güzel bir film izlemek de tüm yorgunluğumu alıyor.







- Özel hayatınızla hakkında çok konuşmak istemiyorsunuz ama bir yıl önce evlendiniz. Hiç sormamak olmaz evlenmek kariyerinize bakış açınızı değiştirdi mi?

- Oyunculuğa ve kariyer planlarımıza dair fikirlerimiz seneler içinde değişiyor ama bunun evliliğimle ya da eşimle değil, yaş almakla ilgisi olduğunu düşünüyorum.



- Ailenizde sadece siz değil herkes ünlü. Kız kardeşiniz ünlü bir oyuncu, erkek kardeşiniz de oyuncu, eşiniz de oyuncu... İnsan merak etmeden duramıyor, hepiniz bir araya geldiğinizde nasıl bir atmosfer oluyor evin içinde?

- Devam etmek gerekirsek, birçok yakın arkadaşımız da oyuncu... Aslında günlük iş stresi dışında çok da fazla işimizle ilgili konuşmuyoruz birlikteyken. Bir araya geldiğimizde daha çok güncel mevzularımızdan konuşuyoruz. Beraber oyun oynuyoruz; masaüstü ve konsol oyunları... Aslında stres atıyoruz.



- Peki var mıdır iki kız kardeş arasında rekabet ya da kıskançlık?

- Yok. Bensu ve Bedirhan ilk doğdukları zaman olmuştur tabii ki bir kıskançlık. Ailenin tek çocuğuyken bir anda ikiz kardeşleriniz oluyor, düşünsenize bu pek de kolay değil bir çocuk için. Ama sonrasında asla ne kız kardeşimle ne erkek kardeşimle aramızda öyle bir şey olmadı. Çünkü aramızda yaş farkı var ve ben onların ablalarıyım. Hem onlara karşı biraz anaç bir koruma iç güdüsüyle hareket ediyorum. Hep korumam, kollamam ve yanlarında olmam gerekiyor. Ben böyle hissediyorum.



- Peki iki iki kızkardeş beraber bir şeyler yapar mısınız?

- En iyi alışveriş arkadaşımdır Bensu. Ben internetten alışveriş yaparken ondan fikir alırım. O da dışarıda gezerken çok sıkılır. Böyle birbirimize destek oluyoruz.

