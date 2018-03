7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Özge Enginöz'ün Hasar Katsayısı adlı solo sergisi Beyoğlu Krank Art Gallery'de ziyaretçileriyle buluşuyor. Sergi, günümüzün temel problemlerinden hasar kavramına odaklanıyor. Sergide sanatçının büyük boyutlu tuval yorumları göze çarpıyor. Modern dünyanın kaynaklarla zarar görme katsayısı yüksek ilişkilerine sanatçıdan göndermeler var. Sergiyi 5 Mayıs'a kadar görebilirsiniz.Dünyanın her yerinde büyük küçük herkesi etkileyen kukla sanatı, kukla ustası Reha Bilgen'in geleneksel yöntemlerle ürettiği kuklaları aracılığıyla canlanıyor. Serginin en önemli özelliği, yapım aşamasından fotoğraf kareleriyle ve kukla sahnelerinde oluşturulan kompozisyonlarla görsel bir atmosfer yaratması. Sergi 19-29 Mart arasında Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde.Yeni jenerasyon Türk pop-rock müziğinin en önemli temsilcilerinden biri haline gelen Mabel Matiz Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Konser bu akşam saat 22.00'de başlıyor. Bilet fiyatı ayakta 56 TL.Fairmont otelin bahçe katında bulunan Aila, şef Umut Karakuş yönetiminde yepyeni bir Türk kahvaltısı konseptine ev sahipliği yapmaya başlıyor. Anadolu'nun dört bir yanından coğrafi işaretli ürünleri içeren Aila usulü kahvaltı her ayın ikinci ve dördüncü pazar günü servis edilecek. Bu kahvaltıda Antakya'nın Sürk peynirinden domat zeytinine, Varto keçi peynirinden Van otlu peynirine kadar onlarca coğrafi işaret sahibi lezzet yer alıyor. Umut şef kahvaltıya şekersiz ev yapımı elma, armut, domates, portakal kabuğu ve acı biber reçelleri, humuslu yumurta, tuzlu yoğurt, pişi, katmer gibi tatlarla imzasını atıyor. Saat 11.00-14.00 arasında servis edilecek kahvaltının kişi başı fiyatı 85 TL.Aromatik tereyağı, peynir ve reçel ikramları eşliğinde ekmek yapmayı öğreneceğiniz bir atölye var. Kendi ellerinizle pretzel ve çavdarlı köy ekmeği yapmayı öğreneceğiniz bu mutfak, atölye boyunca fırından çıkan ekmeklerin kokusuyla sarılıyor olacak. Aynı Ekmeği Paylaşmak atölyesi Levent Intema Yaşam Akademi'de yarın yapılacak. 10.00'da başlayacak atölyenin bilet fiyatı 160 TL.Çağdaş Alman Tiyatrosu'nun temel taşı Berliner Ensemble topluluğu, Brecht'in ölümsüz oyunlarından Kafkas Tebeşir Dairesi 'ni sahneleyecek. Çin Yuan Hanedanlığı döneminde yaşamış Li-Çen-Fu'nun Tebeşir Dairesi oyununa dayanan Kafkas Tebeşir Dairesi, oyun içinde oyun rejisiyle, mülkiyet- emek ilişkisini tiyatroseverlere sorgulatacak. Oyun 28 Mart'ta Ataşehir DasDas Sahne'de 20.30'da izleyebilirsiniz. Biletler 340 TL.Dünyada doğal kaynakların hızla tükenişi, iklim değişikliği ve çevre kirliliğine dikkat çekmek isteyen Panasonic Eco Solutions'ın destek verdiği Dünya Saati etkinliği bu akşam gerçekleşecek. Işıklar 20.30-21.30 saatleri arasında bir saatliğine kapatılacak. Yüzlerce kentte, milyonlarca insanın küresel iklim değişikliğine dikkat çektiği etkinliğe siz de ışıklarınızı bir saatliğine kapatarak destek verebilirsiniz.Pop müziğin sevilen sanatçılarından Serdar Ortaç bugün 20.30'da Ankara Winner İncek'te sahne alacak. Her damak zevkine hitap eden ikramlar eşliğinde sürecek etkinliğin biletleri Biletix'te.Sevmek ve sevilmek üzerine kurgulanmış Ölümcül Çocuk Parkı Yaraları oyunu yarın TOY İzmir Ege Perla'da sizlerle buluşuyor. 20.00'de başlayacak oyunun bileti 55 TL.Doğu Demirkol tek kişilik stand up gösterisiyle 28 Mart Çarşamba Mall of Antalya Sahnesi'nde sevenleriyle buluşuyor. 20.30'da başlayacak gösterinin bileti 45 TL.Baskı Çanta ve Yastık Yapım Atölyesi İzmir Artim Projects'te 30 Mart Cuma günü başlıyor. Oluşturduğunuz desen, obje veya karakterleri kumaş üzerine aktarmayı öğreneceğiniz atölye 19.00'da. Biletler Biletix'te.