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Dikkat sinemada manyak var!

Flash TV'nin klasiklerinden olan başlı başına bir başarı öyküsüdür. 90'larda gerçekleşen cinai vakaları dramalaştıran bu program, imkansızlıklar içinde belki biraz da amatörce kotarılıyordu. Ama gerçekle-absürdün sıra dışı bir harmanından dolayı programın tuhaf bir cazibesi vardı. Biraz da bu yüzden efsaneleşti. Jenerik olmadığı için adı 'a çıkan da bu programın fenomen ismiydi. Ki Beyaz Çoraplı Dayı (Mehmet Vanlıoğlu) da bir başka fenomendi... son filmi Gerçek Kesit: Manyak'la bir sinemacı olarak bu programa saygısını sunuyor.

Giriş Tarihi: 24.3.2018 13:26
Dikkat sinemada manyak var!

HEM BAYAĞI HEM AYKIRI

'ın senaryosunu yazıp başrol oynadığı filmde annesiyle yaşayan bir temizlik görevlisinin çöp kutusunda bulduğu bir ceset sonrası yaşadıkları daha doğrusu manyaklaşması anlatılıyor.

"SARI BIYIK DİYE BİLİNEN CAHİT KAŞIKÇILAR, BEYAZPERDEYE YAKIŞIYOR"

İşin özü : Manyak bıçaksırtı bir film. Hem bayağı hem aykırı. Hem klişe hem zekice... Muhtemel seyirciyi ikiye bölen yapımlardan biri olacak. yer yer o kendine has sinema yapma biçimiyle yönetmenliğini hissettirse de genel olarak Gerçek Kesit'in alışılagelen atmosferine, anlatımına sadık kalıyor. Naçizane filmin handikapı da burada. Çünkü bu sadık kalma hali filmi Gerçek Kesit'in bir bölümü haline getiriyor. Oysa bu bir sinema filmi...

"PROGRAMIN FANLARINI BELKİ MEMNUN EDEBİLİR"

Ünlü'nün birkaç yerde gördüğümüz sinematik dokunuşlarını zengin bir biçimde kullanması filme daha yararlı olurdu herhalde. Böylece kimi sinemayla ilgili ezberbozan çıkışları daha anlamlı hale gelirdi. Ama bir efsaneye dokunmak da zor! Son tahlilde Gerçek Kesit: Manyak, programın fanlarını belki memnun edebilir lakin has sinemaseverlerin aynı hazzı alacağından emin değilim.

Çocuklar emin ellerde

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