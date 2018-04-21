Gidenler ve dönenler

Sanatçı Altay Tuz, 50 yıl önce işçi olarak gittikleri Almanya
'da kök salan Türklerin hikayesini fotoğraf serisi haline getirdi. Sadece Üyeler adlı seride, Türklerin yaşadıkları mekanları nasıl vatanlarına benzettiğini konu alan kareler yer alıyor.
Fotoğraf sanatçısı Öykü Canlı ise eğitim için gittiği ABD'den döndükten sonra memleketi Giresun
'a giderek baba ocağını anlattığı bir seriye imza attı. Canlı burada kaybettiği aidiyet duygusunu yeniden kazanmak için evinin, aile üyelerinin ve mekanların fotoğraflarını çekti.
Söz konusu iki seriyi, 26-29 Nisan tarihleri arasında Küçükçiftlik Park
'ta gerçekleşecek Mamut Art Project
kapsamında görebilirsiniz. Bağımsız ve genç sanatçılara işlerini sergileme olanağı sunan ve bu yıl altıncı kez düzenlenen etkinlik Akkök Holding sponsorluğunda gerçekleşiyor. Mamut Art Project'te 50 sanatçının 400 eseri yer alıyor. Çocuk atölyeleri de var
Mamut'ta bu sene bir ilk olarak Mamut Çocuk Atölyeleri gerçekleştirilecek. Sanatın bir 'tavır' olduğunu ve çocuklara anlatmanın en güçlü yolunun ise aktif, renkli, eğlenceli ve aynı zamanda kolay ulaşılabilir olması gerektiğini düşünen Atölye5 ekibi çocuklar için Mamut'a özel bir mekan tasarladı. Çocuklar süreç ve deneyim odaklı yaratılan bu alanda iki gün boyunca sanatla iç içe olacak.