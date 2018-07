Derinliklerde mavi terapi

BUGÜN NELER OLDU

Günlük hayatın stresinden biraz uzaklaşmak ve hafta sonumuzu renklendirmek için aktivite arıyoruz. Kimimiz bisikletle uzun yol yapıyor, kimimiz yamaç paraşütüyle atlıyor... Biz geçen hafta sonu adrenalin hakkımızı dalıştan yana kullandık ve Saros Körfezi 'nin İbrice Limanı 'na doğru yola çıkmaya karar verdik.Öncelikle internetten biraz araştırma yaparak birkaç alternatif arasından tercih ettiğimiz kulübü yani İbrice Dalış Merkezi 'ni arayarak rezervasyon yaptırdık.İbrice Limanı Keşan Belediyesi'ne bağlı Mecidiye Köyü'nde yer alıyor. İstanbul yönünden Gelibolu'ya doğru gelirken sırasıyla Silivri, Tekirdağ , Malkara ve Keşan'ı geçtikten sonra Mecidiye-Erikli tabelasından sağa doğru dönüyorsunuz.Saros körfezinin İstanbul'a en yakın noktasında yer alan İbrice Limanı derinliği ve deniz canlılığı oldukça elverişli popüler bir dalış merkezi. Liman, biri balıkçı teknelerin park alanı ve tekne ile dalış yapacakların hareket noktası, diğeri ise dalgıçların deniz ile buluştuğu iki küçük koydan oluşuyor. Limanda YDM, İbrice Dalış Merkezi, Mavi Ege gibi irili ufaklı pek çok dalış okulu var.Eğer derinliklere meraklıysanız önce bir keşif dalışı ile başlayın, böylece su altında solunum yapıp balıkları seyretmek size ne hissettiriyor görmüş olursunuz.Deneme dalışı ya da keşif dalışı denen, en fazla beş metreye inilen discovery dalış programıyla, eğitim almadan, kısa bir bilgilendirme konuşması ile sığ derinliklerde bu deneyimi yaşamak mümkün. Hocamız deneyimli isim Oğuz Hoca bize suya girmeden dalışa gideceğimiz bölgeye dair bilgiler verdi, bu noktada elinizden geldiğince dikkatli dinlemek gerekiyor ki gezeceğiniz bölgeye dair bilginiz olsun.Gerekli bilgileri aldıktan sonra malzememizi hazırlayıp, ağırlık vs. kontrollerini tamamlıyoruz.Tüplü dalış yani scuba tek başına yapılabilecek bir spor değil ve bir buddy sistemi geçerli. Suyun 18 metre altında tek başına bir rahatsızlık geçirme durumunda ya da gördüğünüzü iddia ettiğiniz deniz canlılarına şahitlik edebilmesi açısından buddy'niz can dostunuzdur.Suya girdiğiniz anda hocanıza ya da buddy'nize dönerek iyi olduğunuzu ifade edecek okey (tamam) işaretini yapmayı unutmamalısınız.Dalışın belki de en zor, en meşakkatli aşaması dalmanızı sağlayacak kurşun ağırlıkları, kocaman tüpü, size yüzerlik sağlarken karada hareketsiz bırakan yeleği kuşandıktan sonra denize ulaşmak. Eğer tekneden dalıyorsanız sorun yok. Ancak İbrice gibi suya yürüyerek girilen bir dalış noktasını tercih ettiyseniz denize ulaşıncaya kadar epeyce ter attığınızı söylemek gerekiyor.Suya girdiğiniz andan 10 metreye ininceye kadar vücudunuzun üzerindeki basınç değişimi yüzde 100 olacağı için kulaklarınızın sağlığı açısından bu ilk 10 metreyi yavaş kat etmekte fayda var. Keşif dalışlarında en fazla beş metreye dalınıyor. Bu sırada kulak eşitleme denen bir hareket yapmanız gerekiyor. Burnunuzu tutup nefes verdiğinizde kulağınızdaki basınç eşitleniyor.Kulak eşitleme probleminiz var ise dalış liderinizi bilgilendirerek dalışın başlangıcını yavaş gerçekleştirmeyi isteyebilirsiniz.Dalışta takip edeceğiniz ekip başı yani dalış lideri genelde üç ve iki yıldızlı bir eğitmen oluyor. İndiniz aşağıya, takıldınız dalış liderinin peşine, grup olarak geziyorsunuz derin mavide diyelim, dalış lideri ne sorarsa cevaplamak, ne söylerse yapmak zorundasınız.Şartlar ne olursa olsun dokuz metrenin altına indiğiniz her dalışta yüzeye beş metre kala üç dakika emniyet beklemesi yapmanız gerekiyor. Su altından su üstüne çıkışta asla nefes tutmayın, basınç altındaki gazların hacimsel değişimi sebebiyle akciğerlerinizi patlatmaya gerek yok, inerken de çıkarken de nizami nefes almaya devam edin.Sudan çıkarken önce ağırlık kemerinizi çıkarmanız gerekiyor, daha sonra sırtınızdaki malzeme ile dalış merkezine yürümelisiniz.Keşif dalışı güzel geçtiyse "5 metre yetmedi, dahası lazım" derseniz bir haftalık teorik ve beş dalıştan oluşan pratik su altı eğitimi alarak 18 metreye kadar gruplar halinde dalarak devam edebilirsiniz.* Fethiye-Akvaryum Koyu* Çeşme-Fener Adası* Saros-Minnoş Adası* Kaş-Besmi* İstanbul-Silivri