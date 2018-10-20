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: Biz 80 yıldır yerli ve milliyiz...

ESMOD, her yıl düzenlenen uluslararası ESMOD buluşmasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Vakko’nun Yönetim Kurulu Başkanı “Biz 80 yıldır yerli ve milliyiz. Bu topraklardan doğup dünyaya açıldığımız için şanslıyız” dedi

İDİL DEMİREL
İDİL DEMİREL Cumartesi Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 10:22 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 10:29
Cem Hakko: Biz 80 yıldır yerli ve milliyiz...

Türkiye moda ve tasarım konusundaki iddiasını her geçen gün daha net bir şekilde ortaya koyuyor. Tüm yıl düzenlenen moda etkinlikleri ve moda eğitimi verilen kuruluşların her geçen gün daha da artması bunun ispatı.
Tüm bu güzel gelişmelerden biri de ESMOD tarafından gerçekleştiriliyor. Perşembe günü Vakko ESMOD, her yıl düzenlenen uluslararası ESMOD buluşmasına ev sahipliği yapacak. 11 ülkede yer alan 16 ESMOD moda okulunun üç yıllık eğitimini tamamlayan öğrencileri İstanbul'da buluşacak. Ayrıca mezun öğrenciler arasında ipek eşarp tasarımı yarışması düzenlenecek ve en başarılı üç tasarım Vakko tarafından basılacak. Biz de bu önemli etkinlik öncesi Vakko Yönetim Kurulu Başkanı ile bir araya geldik. Hakko, dünyanın en eski moda okulunu Türkiye'ye getirme sürecini ve modaya duyduğu aşkı anlattı.

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Cem Hakko: Biz 80 yıldır yerli ve milliyiz...
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