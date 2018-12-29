İçimde kocaman bir ateş topu var

BUGÜN NELER OLDU

Edis'in konserlerine gidenler bilir. Uzun süre vokalistliğini yapan Aybüke Albere, sahne kendisine emanet edildiğinde mikrofonu eline alır ve Özlem Tekin'in Dağları Deldim şarkısını söylemeye başlar: "Dağları deldim tek başıma, çölleri aştım bir tek ben..." Dağlar delinmese, çöller aşılmasa da İzmir'den şarkıcı olmak için yola çıkıp İstanbul'a geldiği günden bu yana Aybüke'nin hayallerini gerçekleştirme yolunda katettiği mesafe hiç de azımsanacak gibi değil. Vokalistliğin yanı sıra kulüplerde canlı müzik yaptı, ilk dönemlerde müzik stüdyolarında çalıştı. Birlikte hayaller kurduğu dostu Edis adım adım zirveye çıkarken hep yanındaydı. Şimdi sahne onun. Geçen hafta ilk single'ı Ne Diyorsan'ı çıkardı. Artık kendi kanatlarıyla uçmaya hazır olan Aybüke ile yeni şarkısının yayınlandığı gün buluştuk. Ufak tefek bedeninden taşan heyecanıyla bizi karşıladı ve mutluluğuna ortak olmamıza izin verdi.- Çığlıklar atıldı, mutluluktan sabaha kadar halaylar çekildi. Çok heyecanlandım. iTunes'ta adımı arattım ve çıktı. Eskiden de bir umut aratıyordum ama yoktum (gülüyor). İsmimi orada görmek çok güzeldi.- Meltem (menajeri), Aylin (yakın arkadaşı) ve Edis beraberdik.- İçten içe bekliyordum. Aslında beklemek denmez de çok istiyordum.- Şarkıyı Onur ilk Edis'e yollamıştı. O zaman dinlediğimde de çok beğenmiştim, hatta gözüm kalmıştı. Sonra bana yar oldu. Onur'la çalışmak başıma gelen en güzel şeylerden biri oldu. Bu yolculukta hem önümü görmemi hem de sağlam durmamı sağladı.- "Edis kontenjanından" diye biryorum okudum. Böyle düşünmeleriçok normal. Ama bizim yolculuğumuzo kadar uzun ki keşke yaşanan herşeyi bilseler. Edis iyi ki var. Onunlasahnedeyken de çok mutluyum. Onunda böyle düşündüğünü biliyorum.Çok eğleniyoruz.- 'Ay kadar parlak' demek. Anneannemvermiş ismimi. Hayatımdaki enözel insanlardan biriydi. Sonrasındaönce dansöz olma hayaliyle yanıptutuşan ardından da astronot olmak isteyen,gözü hep yükseklerde bir kız çocuğuolarak hayatıma devam etmişim.- Elimde hep mikrofon vardı amamüzik grubuna girip şarkı söylememlise döneminde gerçekleşti. Hatta liseninhemen yakınında bir ilkokul vardı.Orada ilk kez şarkı söylediğimizde çocuklarüzerime saldırdı. Boyum da kısa,az daha eziyorlardı beni. O an "Benbu işi yapacağım" dedim.- Ederim. İlk dönemlerde İstanbul'ageliyordum,işler bir şekilde yolundagitmediğinde İzmir'edönüp kendime bir kitapbuluyor ve ona tutunuyordum.Yine İzmir'edöndüğüm dönemde birarkadaşımla yüksek biryere çıktık. Önümüzde birboşluk ve hiç ses yoktu.Kendime bu soruyu işteorada sordum. "Dünyadatek başıma kalsam ne yapardım?"Şarkı söylerdim! Zaten buyanıt, vazgeçmeden yoluma devametmemi sağladı.- 20 yaşından beri İstanbul'a gidipgeliyorum. Yazları stüdyolarda asistanlıkyaptım. Hep sektörün içinde çalıştım.Müzisyenleri tanımam açısındanyararlı oldu bu dönem. Aslındabiz İzmir'de o kadar naif yetiştirildikki bir fanusun içinde gibiydik. Jenerasyonolarak kabuğumuzdan çok geççıktık. 18-19 yaşındayken kendimiziailemize ispat etmeye çalışıyorduk.Şimdiki jenerasyon aynı yaşta kendilerinidünyaya ispat etmeye çalışıyor.Kendimi bulmaya ve ispatlamaya çalışmakzor bir dönemdi.- Kısa aralıklarla yeni işler gelecek.Bir cover fikri var aklımda. Onun üzerindeçalışıyorum. Kendi şarkım var,onu da çıkarmak istiyorum. İçimde kocamanbir ateş topu var dışarı çıkmayıbekleyen. Şimdilik içeride oyalıyorum.Müziğin her türüyle alakalıyım. Keskinçizgiler koyup kendimi sınırlandırmamayaçalışıyorum.- İçimden o geliyor. Kendimi ifadeedebildiğim şarkıları söylemeyi seviyorum.Onlar da başkaldıran kadınşarkıları...- Barselona'ya Primavera Sound festivaline gidelim. Solange, Erykah Badu çıkıyor bu sene. Rosalia da var, sen de çok seviyorsun.- Şebnem Ferah, Sezen Aksu, David Bowie ve Freddie Mercury. Albüm de Şebnem Ferah'ın Kadın albümü.- Evet, barışığım. "Canım kendim" durumum var. Severim kendimi. Ama çok da eleştiririm. Kendim söz konusu olduğunda en büyük yargıç benim. Herkesten daha acımasız olabilirim.- Severim. Hatta kendi başına da vakit geçirebilen insanlarla dost olmayı tercih ederim. İnsanın içinin kalabalık olmaması lazım. İçinde tek başına olabilirsen daha huzurlu olabiliyorsun ve daha iyi enerji verebiliyorsun. Ben de buna çabalıyorum.