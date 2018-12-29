İçimde kocaman bir ateş topu var

Edis'in konserlerine gidenler bilir. Uzun süre vokalistliğini yapan Aybüke Albere, sahne kendisine emanet edildiğinde mikrofonu eline alır ve Özlem Tekin'in Dağları Deldim şarkısını söylemeye başlar: "Dağları deldim tek başıma, çölleri aştım bir tek ben..." Dağlar delinmese, çöller aşılmasa da İzmir'den şarkıcı olmak için yola çıkıp İstanbul'a geldiği günden bu yana Aybüke'nin hayallerini gerçekleştirme yolunda katettiği mesafe hiç de azımsanacak gibi değil. Vokalistliğin yanı sıra kulüplerde canlı müzik yaptı, ilk dönemlerde müzik stüdyolarında çalıştı. Birlikte hayaller kurduğu dostu Edis adım adım zirveye çıkarken hep yanındaydı. Şimdi sahne onun. Geçen hafta ilk single'ı Ne Diyorsan'ı çıkardı. Artık kendi kanatlarıyla uçmaya hazır olan Aybüke ile yeni şarkısının yayınlandığı gün buluştuk. Ufak tefek bedeninden taşan heyecanıyla bizi karşıladı ve mutluluğuna ortak olmamıza izin verdi. - Salı gecesi tam saat 24.00'te şarkı dijital olarak yayınlandı. O gece sabaha kadar neler yaşadın?
- Çığlıklar atıldı, mutluluktan sabaha kadar halaylar çekildi. Çok heyecanlandım. iTunes'ta adımı arattım ve çıktı. Eskiden de bir umut aratıyordum ama yoktum (gülüyor). İsmimi orada görmek çok güzeldi. - Mutluluğunu ilk kimlerle paylaştın?
- Meltem (menajeri), Aylin (yakın arkadaşı) ve Edis beraberdik. - Şarkı listede hızla yükseldi. Bekliyor muydun bunu?
- İçten içe bekliyordum. Aslında beklemek denmez de çok istiyordum. - Ne Diyorsan'ın söz ve bestesi Onur Özdemir'in. Şarkıyı ilk dinlediğinde neler hissettin?
- Şarkıyı Onur ilk Edis'e yollamıştı. O zaman dinlediğimde de çok beğenmiştim, hatta gözüm kalmıştı. Sonra bana yar oldu. Onur'la çalışmak başıma gelen en güzel şeylerden biri oldu. Bu yolculukta hem önümü görmemi hem de sağlam durmamı sağladı. DANSÖZ MÜ ASTRONOT MU? - Edis sana tam destek veriyor. Şarkının klibinde de yer aldı. Sosyal medyada bu konuda olumsuz yorumlar yapanlar var. Bu konuda ne düşünüyorsun?
- "Edis kontenjanından" diye bir
yorum okudum. Böyle düşünmeleri
çok normal. Ama bizim yolculuğumuz
o kadar uzun ki keşke yaşanan her
şeyi bilseler. Edis iyi ki var. Onunla
sahnedeyken de çok mutluyum. Onun
da böyle düşündüğünü biliyorum.
Çok eğleniyoruz. - Kim olduğun merak ediliyor. Doğuyorsun ve ailen sana Aybüke ismini veriyor...
- 'Ay kadar parlak' demek. Anneannem
vermiş ismimi. Hayatımdaki en
özel insanlardan biriydi. Sonrasında
önce dansöz olma hayaliyle yanıp
tutuşan ardından da astronot olmak isteyen,
gözü hep yükseklerde bir kız çocuğu
olarak hayatıma devam etmişim. - Şarkıcı olmaya ne zaman karar verdin?
- Elimde hep mikrofon vardı ama
müzik grubuna girip şarkı söylemem
lise döneminde gerçekleşti. Hatta lisenin
hemen yakınında bir ilkokul vardı.
Orada ilk kez şarkı söylediğimizde çocuklar
üzerime saldırdı. Boyum da kısa,
az daha eziyorlardı beni. O an "Ben
bu işi yapacağım" dedim. - Peki kimsenin dinlemeyeceğini bilsen de müziğe devam eder misin?
- Ederim. İlk dönemlerde İstanbul'a
geliyordum,
işler bir şekilde yolunda
gitmediğinde İzmir'e
dönüp kendime bir kitap
buluyor ve ona tutunuyordum.
Yine İzmir'e
döndüğüm dönemde bir
arkadaşımla yüksek bir
yere çıktık. Önümüzde bir
boşluk ve hiç ses yoktu.
Kendime bu soruyu işte
orada sordum. "Dünyada
tek başıma kalsam ne yapardım?"
Şarkı söylerdim! Zaten bu
yanıt, vazgeçmeden yoluma devam
etmemi sağladı. - Yürüdüğün yolda ne gibi zorluklarla karşılaştın?
- 20 yaşından beri İstanbul'a gidip
geliyorum. Yazları stüdyolarda asistanlık
yaptım. Hep sektörün içinde çalıştım.
Müzisyenleri tanımam açısından
yararlı oldu bu dönem. Aslında
biz İzmir'de o kadar naif yetiştirildik
ki bir fanusun içinde gibiydik. Jenerasyon
olarak kabuğumuzdan çok geç
çıktık. 18-19 yaşındayken kendimizi
ailemize ispat etmeye çalışıyorduk.
Şimdiki jenerasyon aynı yaşta kendilerini
dünyaya ispat etmeye çalışıyor.
Kendimi bulmaya ve ispatlamaya çalışmak
zor bir dönemdi. - Müzikle ilgili gelecek planlar nedir?
- Kısa aralıklarla yeni işler gelecek.
Bir cover fikri var aklımda. Onun üzerinde
çalışıyorum. Kendi şarkım var,
onu da çıkarmak istiyorum. İçimde kocaman
bir ateş topu var dışarı çıkmayı
bekleyen. Şimdilik içeride oyalıyorum.
Müziğin her türüyle alakalıyım. Keskin
çizgiler koyup kendimi sınırlandırmamaya
çalışıyorum. - Güçlü kadın şarkıları söylemeyi seviyorsun değil mi?
- İçimden o geliyor. Kendimi ifade
edebildiğim şarkıları söylemeyi seviyorum.
Onlar da başkaldıran kadın
şarkıları... EDİS VE ONUR SORDU
- Edis soruyor: 12 sene önce İzmir Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir kafede ilk kez hayallerimizi açmıştık birbirimize. Çalıştık, mücadeleler verdik ve sonunda hayallerimize ulaştık. Kendimizi ödüllendirelim artık derim ben. İlk kutlama tatilimizi nerede yapalım?
- Barselona'ya Primavera Sound festivaline gidelim. Solange, Erykah Badu çıkıyor bu sene. Rosalia da var, sen de çok seviyorsun. - Onur Özdemir soruyor: Hayatına fon müziği olmuş müzisyenler ve albümler hangileri?
- Şebnem Ferah, Sezen Aksu, David Bowie ve Freddie Mercury. Albüm de Şebnem Ferah'ın Kadın albümü. EN BÜYÜK YARGIÇ BENİM
- Kendinle barışık mısın?
- Evet, barışığım. "Canım kendim" durumum var. Severim kendimi. Ama çok da eleştiririm. Kendim söz konusu olduğunda en büyük yargıç benim. Herkesten daha acımasız olabilirim. - Yalnızlığı sever misin?
- Severim. Hatta kendi başına da vakit geçirebilen insanlarla dost olmayı tercih ederim. İnsanın içinin kalabalık olmaması lazım. İçinde tek başına olabilirsen daha huzurlu olabiliyorsun ve daha iyi enerji verebiliyorsun. Ben de buna çabalıyorum.