Kırmızılar, metalikler ve lamelerle ışıltılı bir gece

BUGÜN NELER OLDU

Yılbaşı akşamı abartılı kıyafetler abartılı saç ve makyajdan uzak durulmalı.Bu akşam için ışıltılı iki parça giyilebilir. Pantolon ile şık bir bluz ya da etek ile hoş bir üst kombinlenebilinir.İpek bir tulum ya da ipek bir bluz altına ışıltılı bir etek de keyifli bir kombin olabilir.Bu gece dekolte bir ayakkabı tüm görüntünüzü zenginleştirebilir.Özellikle metalik tonlar ve siyah bu geceye en çok yakıştırdığım renkler.Yılbaşı gecesi için tercihinizin vücut tipinize en uygun şekilde seçilmiş tek parça bir elbise olmasından yanayım.Zevkinize ve stilinize uygun, bol ışıltılı veya kadife bir elbise, bir balo veya resepsiyona katılacaksanız da altı daha kabarık etek ve elbise koleksiyonlarımıza yönelebilirsiniz.Seçimlerinizde dekoltenin sadece tek bir yerde olması en önemli tavsiyem olabilir.Aksesuvar seçiminizde de, her şeyi aynı anda takmak yerine, yaka ve saç modelinize göre bir küpe veya kolye, kollarınız açıktaysa bilekliklerle tamamlayabilirsiniz.Aynanın karşısına geçtiğinizde her şey içinize sindiyse o gece herkesten "Çok şıksınız" cümlesini duyarsınız. Başkalarının ne düşüneceğini umursayarak giyindiyseniz, bu yaklaşımınız hissedilir ve beğeninin az olması kaçınılmazdır.Yılbaşında doğru takım elbiseyi seçebilmek için öncelikle vücut tipinizi bilmelisiniz. Doğru takım seçmek sanattır.Mesela üç düğmeli ceket artık klasiktir ve modası geçmez. İri bir erkeğin vücudunu uzatır, daha uzun ve daha zayıf gösterir.Çift düğmeli ceket seçmek istiyorsanız dikkat etmeniz gereken nokta yaka uzunluğu olmalı. Yaka uzunluğu belinizin altına geldiği sürece yakadaki derin V daha uzun görünmenizi sağlayacaktır.Atletik ya da normal bir vücut tipiniz varsa İngiliz tarzı dediğimiz takımlar çok uygundur.Çok zayıf olmayan ve normal vücut yapısında olan erkeklerin seçmesi gereken ceket örneği İtalyan tarzı dediğimiz tarz olmalıYeni yıla temiz bir sayfa açmanın en güvenli ve modern yollarından bir tanesi belki de beyaz çarpıcı bir gömlek giymek.Birbirinden farklı modelde bir beyaz gömleği kullanarak tarzınıza uygun kombinler yapabilirsiniz.Daha iddialı bir stil taşımak isterseniz, deri asi, çekici ve modern rolünü kimseye kaptırmaz.Klasiğin cazibesinden vazgeçemeyenler için, dantel her zaman göz alıcıdır. Dantel elbise, dantel bluz ya da dantel çorap, yılbaşı duygusuna eşlik eden en romantik dokunuş olacaktır.Yılbaşı her zaman kırmızıyı destekler. Gerçekten de kırmızının motivasyon, umut ve geleceğe dair yüksek enerji taşıdığı tartışılmaz.Yeni bir yıla girerken giyim konusunda istediğiniz kadar abartma hakkınınız olduğunu düşünüyorum.Yeni yıla gireceğiniz ortam aslında biraz da gecede tercih edeceğiniz tasarımı belirliyor.Bu özel geceyi bir davet eşliğinde kutlayacak olanlara sezonda ön planda olan metalik yansımalar, ışıltılı payetler veya siyah renkli tasarımları tercih etmelerini öneririm.Özellikle dore bu yıl adı gibi altın çağını yaşıyor. Dore renkli pantolon ceket takımlar, bu gecenin büyüsünü ortaya çıkarmak için birebir...Payetli mini elbiseler veya siyah tek omuzlu uzun kadife elbiseler de gecenin en iyi kurtarıcılarından biri olabilir. Hatta renk seçimi bakımdan farklı olmak adına kırmızı ve bordolar yerine fuşya renkli tasarımlara da bir göz atmalarını öneririm. Ya da siyah bir elbiseyle yılbaşı ruhuna uygun ayakkabı ve çanta seçimi yapılarak ortamda ışıldayabilirsiniz.Giyim tercihimizi iyi bir şekilde yapmak için vücudumuzu da bir o kadar iyi tanımamız gerekiyor. Bu gibi gecelerde kendinizi giydiğiniz kıyafetle rahat hissetmeniz de çok önemli...Basen sorunu olan kadınların ilgiyi üst kısımlarına çekmesi gerekir. Desenli pantolonlardan kaçınılmalı.Genelde evaze formlardaki etek veya elbise tasarımlarını giymelerini öneririm. Böylelikle basen sorunlarını kapatmış olurlar. Ceket tercihlerinde ise şal formlu veya basenlerinin birazcık aşağısında olan modelleri giyebilirler.Yılbaşı kutlamaları deyince akla ilk olarak parıltılı, özenli, şık ve nedense hep kırmızı tonlarda güzel kreasyonlar gelir.Kırmızıyla yanlış bir seçim yapıldığında bir anda kendinizi yılbaşı süsü haline getirebilirsiniz.Örneğin lacivert de son derece gündemde bir renk bu sezon, lacivert kadife bir elbise, tuvalet, hatta pantalon ceket takım doğru ve cool bir seçim olabilir.Leopar şu an çok gündemde olan bir trend. Güzel olduğu kadar çok da tehlikeli. Aman dikkat! Leoparı kesinlikle baştan aşağı değil sadece tüm giysinizin, kreasyonun en fazla yarısında kullanmayı hedefleyin.Ben dore, lame, parıltılı optikleri, gümüş ve metalik payetleri de yılbaşı geces çok beğenirimBenim stil önerilerimin en başında 70'ler stili salon erkeği geliyor. Kadife detaylar, yünlü takımlar, pırıltılı vintage aksesuvarlar ve deriler sezonun en dikkat çeken parçalarından birkaçı...Kusursuz dikilmiş ipek kadife slim fit takım elbisenizi 70'lerin şımarık aksesuvarlarıyla bir araya getirdiğinizde o gece star sizsiniz!Jilet gibi takım elbisenizi, geniş kesimli trençkotlar ve oversize yün kabanla kombinleyiniz.Stil sahibi bir erkeğin gece dışarı çıkarken şıklığının tamamlayıcısı olarak kullandığı kravatlar ve papyonlar da her sezon olduğu gibi bu sezon da tüm kombinlerin tamamlayıcısı.Bu kusursuz giyimin yanında Gary Cooper, Clark Gable ve John Gilbert gibi ortadan değil yandan ayrılmış ıslak görünümlü bir saç stilini de bu özel gece için benimseyebilirsiniz.Erkeğin giyimi kadar kokusuna da dikkat etmesi gerekiyor. Son dönemlerde en beğendiğim, özellikle gece davetlerinde tercih ettiğim Nasomatta Black Afgano adlı parfümü size de öneririm.Bazen zamansız bazen de modern bir dokunuş sade, güçlü kusursuzluğun en büyük destekleyicisidir.Sezonun öne çıkan deseni leopar, doğru parçalar ile bir araya geldiğinde modern bir hava yakalayabilir, desenin güçlü duruşunu ruhunuzda hissedebilirsiniz.Aynı zamanda sade, güçlü zamansız tasarımlara pullu ve payetli detaylar ile gizem katıp tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.Kendinizi özel hissettiren parçalar ile kombinlerinizi tamamlamaktan kokmayın. Unutmayın ki sizi siz yapan aslında bu detaylardır.Bugünlerde çoğu kadının aklında yılbaşı gecesi ne giyeceğim düşüncesi var. Bunu hem kendi çevremde hem de mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimizde kolayca gözlemleyebiliyoruz. Mağazalarımızda oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunduğumuzdan aslında o geceyi nasıl bir ortamda geçirecek olursa olsun kendilerine uygun alternatifi kolayca bulabiliyorlar.Benim tavsiyem öncelikle gidecekleri yere uygun seçimler yapmaları ama tabii ki bir yılbaşı ruhu da olmalı. Işıltı öneriyorum, belki hafif bir parlaklık.Bir yılbaşı balosu yoksa kimse uzun elbiseler giymemeli. Mini elbiseler ya da pantolon ve üstler tercih edilmeli.Normalde kırmızı tercih edilir ama bence bu sene payetler öne çıkıyor.Bir de kadife ve dantelin birlikteliğini taşıyan tasarımlar dikkat çekiyor.Bir jean ve payet bir üstle bir genç kız istediği partiye gidebilir.