Türkiye’nin macera haritası

BUGÜN NELER OLDU

Hız, adrenalin ve macera tutkumuz geniş spor dünyasını giderek daha yüksek seviyelere itiyor. Dünyada turizm sektörü ortama yüzde dört-yedi oranında büyürken, spor odaklı macera turizmi yüzde 20-30 arasında bir büyüme gösterdi. Ancak bu buzdağının sadece görünen kısmı. Tıpkı dünyada olduğu gibi, macera sporları için Türkiye'nin de birçok noktasında harika lokasyonlar var. Macera sporlarına tutkun binlerce sporsever bu yerleri tercih ediyor. Yamaç paraşütü, rafting, balon, jeep safari ve dalış gibi heyecan dolu aktivitelerle turizmi başka boyutlarda yaşıyorlar. Bu sporlara katılım sağlamak için profesyonel bir seviyede olmanız da gerekmiyor. Tek şart bol miktarda adrenalin bağımlısı olmak. Nereye gideceğiz, hangi lokasyon bana uygun derseniz sizler için Türkiye'nin macera haritasını çıkardık!Anadolu'nun en yüksek üçüncü zirve noktası olan Süphan Dağı, aynı zamanda sönmüş bir volkan. Doruk noktası ise buzullarla kaplı. Tırmanışlar genellikle dağın doğu yüzünden yapılıyor. Doruk tırmanışına Aydınlar köyünden başlanıyor. Şekerpınarı ya da Süphan yaylasında kamp kuruluyor ve kamp yerinden doruğa tırmanış ve dönüş yaklaşık 10 saatlik bir zaman alıyor. Süphan Dağı'na tırmanış için en uygun aylar haziran, temmuz, ağustos ve eylül.Beydağlar yılın her mevsimi gezi ve tırmanışlar için uygun. Ancak kış ayları dışında en uygun zaman nisan, mayıs ve haziran ayları. Beydağlarının en yüksek doruğu Kızlar Sivrisi. Buraya tırmanış Elmalı üzerinden yapılıyor. Araçlarla Çamçukuru yaylasına çıkan dağcılar burada kamp kurup, üç-dört gün içerisinde tırmanışlarını tamamlıyorlar.Kalabalık yürürken büyük taşların düşmemesi için dikkatli olunmalı.Kamp yapmayı düşünenler yanlarına bol miktarda su almalı.Bölge rüzgara oldukça açık.Telefon birçok yerde çekiyor fakat bulutlu havalarda yıldırım çekebileceğinden kullanmaktan kaçınılmalı.Nisan ayında sert kardan dolayı kazma ve krampon da bulundurulmalı.Yamaç paraşütünü ilk kez deneyimlemek veya güvenli bir uçuş yapmak isteyenler Pamukkale'yi tercih edebilir. Ilıman bir iklime sahip olduğu için yılın her mevsimi burayı tercih edebilirsiniz. Uçuşlar Denizli'ye 21 km uzaklıkta yer alan Çökelen Dağı eteklerinde yapılıyor. Turistik bir bölge olduğu için ulaşım konusunda zorluk yaşanmıyor.Bolu şehir merkezinin 34 km güneyinde yer alan Abant Dağları yamaç paraşütüne elverişli birden fazla kalkış pistine sahip. Genellikle Abant Gölü yakınındaki geniş, düz ve tamamen çim kaplı Örencik Yaylası etrafındaki tepelerde yapılıyor. Yoğun ormanlık alanlar ile çevrili Bolu, yamaç paraşütünü deneyimleyenler için eşsiz manzaralar sunuyor.Kayseri'de yamaç paraşütü Ali Dağı eteklerinde yapılıyor. Fethiye Ölüdeniz'den sonra en çok beğenilen pistler Ali Dağı'nda yer alıyor. Dünyada sekiz gün üst üste uçuşun gerçekleştirilebildiği iki veya üç yerden biri olma özelliğine de sahip.Çeşme'nin ünlü koylarından Aya Yorgi, bungee jumping alanında adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri. Aya Yorgi Koyu'nda kurulan 60 metrelik vincin üstünden kendinizi suya bırakabiliyorsunuz. Hem deniziyle muhteşem bir tatil yapma imkanı hem de heyecan dolu anlar yaşama fırsatı bulabiliyorsunuz.Muğla'nın popüler tatil yerlerinden Ölüdeniz, Bungee Jumping etkinlikleri ile heyecan arayanlar için bir diğer seçenek. Vinç kullanılarak yaklaşık 35 metreden atlayış yapabiliyorsunuz.229 kilometre uzunluğundaki Dalaman Çayı'nda sık sık rafting turları düzenleniyor. Suları alabildiğine berrak ama bir o kadar da soğuk. Nehir Akköprü dolaylarında ikiye ayrılıyor ve parkurların zorluk dereceleri değişiyor. Tarihi köprüler, geçitler ve şelaleler 12 kilometrelik parkur boyunca keyifli bir rafting deneyimi yaşatıyor. Yıl boyunca rafting yapmak için elverişli olsa da, Dalaman Çayı'nın en güzel zamanları eylül ve ekim.Fırtına Deresi'nde rafting keyfi gerçekten bir başka. Bir saat süren 23 kilometrelik parkurda 100 yıllık taş köprüler, çağlayanlar ve göller çıkıyor karşınıza. 12. kilometrede yer alan Duygulu Şelalesi mutlaka görmeniz gereken bir doğa harikası. Rafting ayları genellikle mayıs ve haziran. Çünkü yoğun yağmur alan dönemler tehlikeli olabiliyor.Rafting parkurları genellikle Düzce'nin Yığılca ilçesinde yer alıyor. İl sınırları içinde doğan ve Karadeniz'e dökülen Melen Çayı rafting meraklıları arasında oldukça popüler. Melen Çayı'nın 16 kilometrelik rafting parkuru, Dokuzdeğirmen Köyü'nden başlayıp yaklaşık bir buçuk saat sonra Beyler Köyü'nde son buluyor. Hem rahat hem de eğlenceli bir parkur olduğundan, amatörler için ideal. En güzel zamanı bahar aylarında olsa da, yaz dönemi boyunca rafting yapılabiliyor.İstanbul'dan gelmesi oldukça kolay olan bir dalış lokasyonu Saros. Burada sadece resif dalışları yapılmıyor. Bölgenin tarihi geçmişinden dolayı su altında birçok batık bulunuyor. Batık dalışlarını merak edenler burada, I. Dünya Savaşı'nda batırılmış İngiltere yapımı gemiyi 28 metre derinlikte ziyaret edebilirler.Sualtı güzellikleriyle adından oldukça söz ettiren Ayvalık, Deli Mehmet, Kerbela ve Ezher Bey gibi resfilere sahip. Ayvalık meydan iskelesindeki gemilerle dalış turlarına katılabiliyorsunuz. Hem profesyonel hem de amatör dalgıçlar için ideal bir yer.Profesyonel ve eğitimli dalgıçlar için bu dalış noktası çok tercih ediliyor. Meis adası kıyısında yer alan ve Flying Fish olarak bilinen dalış noktası, aslında bir İtalyan uçak enkazı. 65 metre derinlikte yer alan enkazın çevresinde inanılmaz zengin bir doğal yaşam var. Ama dikkat etmekte fayda var, burası oldukça derin ve akıntılı bir bölge.