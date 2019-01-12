Erkek modasının kodları

BUGÜN NELER OLDU

Hep kadın modası yazıyorsunuz. Biz erkeklerin stilini düşünen yok... Son zamanlarda gerek gazete içinden gerek dışarıdan buna benzer o kadar çok mesaj aldım ki, bu hafta moda sayfamızı erkeklere ayırmaya karar verdim. Bir de dünyanın en eski erkek giyim fuarı Pitti Oumo, İtalya'nın Floransa şehrinde yapılıyorken moda sayfalarımızı erkek modasına ayırmamamız düşünülemezdi.1972 yılından bu yana 11'inci yüzyıldan kalma bir kalede düzenlenen fuar her sene dünyanın dört bir yanından moda meraklılarını bir araya getiriyor. Yerel ve dünyanın dört bir yanınından gelen modaevleri ve tasarımcılar senede iki kez erkek modasına ait tüyoları bu fuarda dünyayla paylaşıyor.Biz de erkek modasının kalbinin attığı yerden ilham alarak sadece bu seneye değil gelecek yıl kış aylarına da damga vuracak erkek dış giyim detaylarını sizler için bir araya getirdik.Bu kış sezonundan itibaren etkili olan ve ilerleyen yıllarda da etkisini görebileceğimiz bir trend. Burberry, Junya Watanabe ve Calvin Klein koleksiyon tanıtımlarında itfaiyecilerin kıyafetlerinden esinlenerek hazırladıkları parçaları modaseverlerin beğenisine sundu.Oversize etki sadece kadınları değil erkek modasını da tamamen etkisine almış durumda. 1980'li yılların film ve dizilerindeki erkek kostümlerini gözlerinizin önüne getirin. O zaman tam ne demek istediğimi anlayacaksınız.Erkekler gelecek sezondan itibaren üst üste ceket ve dış giyim parçalarını kombinleyecek. Demna Gvasalia, Balenciaga ve Vetements tamamen bu konu üzerine tasarımlarını yoğunlaştırmış durumda.Şık deri ceketler, kürklü kabanlar, kürk detayları erkeklerin dolabının vazgeçilmezleri arasına girdi bile. Bunda görkemli tasarımlardan hoşlanan ABD'li rap şarkıcılarının da etkisi olsa gerek. Hermes, Berluti ve Prada erkek koleksiyonlarında bu detaylara geniş yer vererek ortaya iddialı ve sofistike siluetler çıkmasını sağlıyor.Erkek stilinin en iddialı motiflerinden biri çizgilerdir. Kadın modası bile iki yıldır çizgilerden ilham alıyor. Dış giyimde çizgiler bir yıl içinde uzun zamandır olmadığı kadar yükselişte.Moda trendleri söz konusu olduğunda kadınları etkisi altın alan bir akımın erkekleri es geçmesi söz konusu olamaz. Bunun en iddialı örneklerinden biri logolar... Bir zamanlar giydikleri markanın küçücük bir sembolüne bile katlanamayan erkeklere inat dev modaevleri dış giyim parçalarını logolarla süslüyor.Ekoseler de son iki sezondur moda dünyasında yükselişte. Ancak önümüzdeki sezon tam olarak ekoselerin ve dev karelerin yılı olacak. Kırmızılar, lacivertler ve yeşiller ekose desenlerle birlikte daha iddialı ve havalı bir görünüme kavuşacak.Camel ve deve tüyü renkleri bu sezonun vazgeçilmezlerinden. Bu rengin etkisi gelecek kış sezonunda da devam edecek.Kaz ayağı desenli kabanlar kış aylarının vazgeçilmezi olmuş durumda. Bu deseni ister iş hayatında isterseniz sosyal ortamlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz.İndirim dönemleri akıllıca klasik parçalara yatırım yapma zamanlarıdır. Pitti Oumo'dan ilham alarak siz de indirimde dolabınıza katacağınız parçalara karar verebilirsiniz.Pitti Oumo sektöre yakın olanların da bildiği gibi dünyanın en önemli erkek fuarı. Öyle bir fuar ki buraya gelen satın almacılar, fotoğrafçılar, moda editörleri ve misafirler resmen bir sonraki sezonun trendlerini belirliyor.Fuardaki genel stillere şöyle bir baktığınızda bile gelecek sezon sıcak renklerin bizi beklediğini rahatlıkla görebilirsiniz.Camel, turuncu, yanık turuncu, kakao ve ekru renkler ağırlı olarak kombinlerde kullanılıyor.Bu renklere yeşil ve gri tonları ve göl mavisi de ekleniyor. Desen olarak önümüzdeki kış öne çıkacak desenler balık sırtı ve iri kareler.Yünlü takım elbise, paltolar ve bomber'lar gelecek sezonda da ön planda olacak.Takım elbiselerin içine değişik örgülerdeki balıkçı kazarlar, kapüşonlu içlikler giyilecek.Ayrıca sportif rahat pantolonlar spor ayakkabılarla kombinlenerek ortaya şık bir görüntü çıkarılacak. Gelecek sezon tamamen spor, elegan ve rahat pantolonların yılı olacak.Bu sezon 70'ler ön planda. Kış dönemi bize 2020 ve sonrasına dair yeni bir dil geliştirildiğini haber veriyor.Doğal renkler çok kullanılıyor. Kemik rengi, taş rengi kabanlar dikkat çetiyor. Beyaz ise bu sezon çok trend.Kalın fitilli takımlar sezonun favorileri arasında. Özellikle beyaz renkle fitilli kumaş çok kullanılıyor.Tarçın, hardal, sarı tonları, portakal ve petrol renkleri gözde.Erkekler kumaş kalitesine daha da önem veriyor. İyi yün ve hafif kumaşlar dolapların vazgeçilmezi oluyor.Erkek çantalarında farklı farklı modelleri çokca gördük. Logolu ve iddialı sırt çantaları, şık portföyler, el bavulu modelleri gibi...Zincir detayları, çantalara takılan aksesuvarlar ve yüzükler kombinlerin aranılan parçaları.