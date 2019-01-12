Rubato: Tek kişi gibi çalan 4 adam

Rubato... Bir müzik terimi. Bir eserin içinde belli bölümleri, ritminden arındırarak içinden geldiği gibi icra etmek demek. Bir nevi, hayali bir şefi takip etmek yani...

İşte Türkiye'de son yıllarda ciddi bir efkar fırtınası estiren Rubato grubunun adı buradan geliyor. Dört şahane müzisyen... Türk popüler müzik dünyasında yayınlanan en önemli albümlerde hep onların imzası var. Enstrüman dünyasının önde gelen isimleri hepsi. İsimlerinden de yola çıkarak "Biz içimizdeki şefi takip ediyoruz çalarken, dördümüz tek kişi gibi çalıyoruz" diyorlar.