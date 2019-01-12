Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Cumartesi Sabah Haberleri > Rubato: Tek kişi gibi çalan 4 adam

Rubato: Tek kişi gibi çalan 4 adam

Tarkan’dan Sıla’ya, Müslüm Gürses’ten Orhan Gencebay’a... Hepsinin albümlerinde onların adını gördük. Yıllarca da Sezen Aksu’ya çaldılar. Sonra kendi kanatlarıyla uçmaya karar verdiler. Rubato, yeni albümleri Üç’te efkar dozunu arttırmış.

GÖKSAN GÖKTAŞ Cumartesi Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 12.1.2019 12:10
Rubato: Tek kişi gibi çalan 4 adam

Rubato... Bir müzik terimi. Bir eserin içinde belli bölümleri, ritminden arındırarak içinden geldiği gibi icra etmek demek. Bir nevi, hayali bir şefi takip etmek yani...
İşte Türkiye'de son yıllarda ciddi bir efkar fırtınası estiren Rubato grubunun adı buradan geliyor. Dört şahane müzisyen... Türk popüler müzik dünyasında yayınlanan en önemli albümlerde hep onların imzası var. Enstrüman dünyasının önde gelen isimleri hepsi. İsimlerinden de yola çıkarak "Biz içimizdeki şefi takip ediyoruz çalarken, dördümüz tek kişi gibi çalıyoruz" diyorlar.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rubato: Tek kişi gibi çalan 4 adam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN