Podyumu erkekler kaptı

BUGÜN NELER OLDU

Moda haftasının tarihinde ilk kez bu kadar çok erkek giyim koleksiyonu göreceğiz. Toplam 46 marka ve tasarımcının yer alacağı haftada 12 erkek giyim koleksiyonu oldukça iddialı bir sayı... Kimler var peki bu 12'nin içinde? Kadın ve erkek koleksiyonunu yıllardır bir arada tanıtan DB Berdan, Giray Sepin, Emre Pakel, Emre Erdemoğlu, New Gen bünyesinde koleksiyon sergileyecek olan Sümeyye Başbuğu, karma defilede yer alacak Selen Akyüz Gökhan Yavaş gibi tasarımcılar... Ayrıca Damat, Brand Who, Kiğılı, Ümit Ünal'ın tasarım direktörlüğündeki Climber ve Hemington markaları...Damat markasının Kış Uykusu isimli koleksiyonu Büşra Orakçıoğlu kreatif direktörlüğünde hazırlandı. Moda haftasında sunulacak defilede sartoryal ve casual dahil 40 look podyuma çıkıyor. İtalya'nın Biella bölgesindeki en prestijli kumaş üreticilerinin devrim niteliğindeki inovatif kumaşlarıyla hazırlanan bir koleksiyon.Markanın Light Magic ismini verdiği koleksiyonu Kiğılı Kreatif Direktörü Sait Çakıcı ve Marka Direktörü İlkay Keleş birlikte hazırladı. Maneviyat, mistisizm ve doğa üçgeninde şekillenen koleksiyonda baharat renkleri ön planda. Ayrıca toprak tonları, griler, lacivert, mavi tonları ve taş rengi de koleksiyonda kullanılan diğer renkler arasında.Climber Black serisiyle sunduğu koleksiyonun tasarım direktörü Ümit Ünal.Brand Who, koleksiyonunda geçmiş ve bugünü buluşturan rahat ve cool tasarımlarıyla erkekleri monotonluktan uzaklaşmaya davet ediyorHemington bu sezon ilk kez MBFWI podyumunda yer alacak. İskandinav kültüründen esinlenilen koleksiyonda desenler, kaliteli kumaşlar, lüks materyaller ve özel tasarımlar canlı renklerle harmanlanıyor. Hemington, kış sezonununda stilini ortaya koyan erkeklere güçlü bir koleksiyon sunuyorEmre Erdemoğlu'nun sonbahar-kış koleksiyonunun ilham kaynağı Sezen Aksu. Onu Alma Beni Al isimli koleksiyon şu an ve gelecek arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Tasarımlarda Sezen Aksu'nun şarkı sözleri ve portresi detaylarda yer alıyor.Giray Sepin'in koleksiyonu klasik erkek kalıplarını inovatif Refibra kumaşıyla yeniden yorumlarken, detaylarını sokakta, denizde veya fabrikada çalışan işçilerin kıyafetlerinden alıyor"Aslında ihtiyacımız olan tek şey özümüzdeki süper kahramanı gün yüzüne çıkarmak..." diyen Gökhan Yavaş, Courageous koleksiyonuyla kimi zaman gizlediğimiz kimi zaman ise umarsızca salıverdiğimiz süper kahraman kimlikleri ortaya çıkarıyor. Detaylar oldukça nostaljik...Emre Pakel, The Core Istanbul'da yapacağı şovuyla moda haftasını taze bir enerjiyle açıyor. Pakel'in koleksiyonundaki 18 look'un 14'ü erkek. Fatality isimli koleksiyonun çıkış noktası belli bir jenerasyonun yakından bildiği Mortal Kombat isimli video oyunuKoleksiyon 90'lar siluetleriyle hayat bulurken, önyargılar ve olumsuz eleştiriye karşı dövüş tarzında hazır giyim parçalarına dönüşüyor. Koleksiyonunun anahtar parçaları arasında bol kargo pantolonlar, alüminyum folyo görünümlü elyaf montlar, çizgili jean jogger pantolonlar, ekoseli trençkotlar ve örgüler yer alıyor.Selen Akyüz karma defilede Simulation Theory isimli koleksiyonuyla yer alıyor. Koleksiyonu oluşturan kalıp, form ve dikim teknikleri ile 90'lara, ürün çeşitliliği ile günümüze, reflektör, naylon, teknolojik gabardin gibi kumaş çeşitliliği ve aksesuvarları ile geleceğe göndermelerde bulunuyor.Sümeyye Başbuğu jüri değerlendirmesi sonucu seçilerek Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında ikinci kez New Gen karma defilesinde yer alıyor. Bu konseptte koleksiyon sergileyecek üç tasarımcıdan biri... Başbuğu'nun koleksiyonunun ismi Strong Soul.