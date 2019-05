Rihanna modanın kraliçesi

Son yıllarda moda dünyasının bir kraliçesi varsa o kesinlikle Rihanna... 2005 yılında Pon de Replay isimli şarkıyla henüz 17 yaşındayken dünya çapında şöhrete kavuşan Robyn Rihanna Fenty, son hamlesiyle moda dünyasına damga vurdu.



10 YILIN STİL İKONU

Son 10 yılın stil ikonu olan, moda dergileri tarafından sayısız kez sokak modasını en çok etkileyen kadın olarak adlandırılan Rihanna, geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan ismiydi.







Dünyanın en büyük lüks tüketim grubu LVMH, Rihanna'nın grup bünyesinde Fenty Maison ismiyle kendi lüks modaevini kuracağını açıkladı. Ve böylece Rihanna, LVMH bünyesinde marka çıkaran ilk kadın ve ilk siyahi unvanına sahip oldu.

Böyle iddialı bir başarıyı yakalayan Rihanna'nın moda dünyasına kendi soyadıyla ilk resmi adım atışı üç yıl önce yani 2016 yılında Puma ile işbirliğinden doğan Fenty X Puma isimli koleksiyonuyla olmuştu. İddialı şarkıcı bu üç yılı boşa geçirmedi.

Geçtiğimiz yıl Savage X Fenty isimli iç çamaşırı koleksiyonunu piyasaya çıkaran Rihanna, bir yandan da dünyanın en büyük kozmetik markalarından biri haline gelen Fenty markasını kurdu.

Henüz 31 yaşında 210 milyon dolarlık bir serveti olan ve Instagram'da 70.6 milyon insan tarafından takip edilen Rihanna'nın bu noktaya gelmesindeki en büyük ilham kaynağı Madonna. "Ben siyahi Madonna olmak istiyorum. Onun gibi şekil değiştirmek, tazelenmek, yenilenmek..." diyen Rihanna tüm kariyeri boyunca bunu yapmayı başardı.







30 MİLYON EURO'LUK YATIRIM

Muhasebeci bir babanın ve depo görevlisi bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Rihanna alkol ve uyuşturucu sorunları yaşanan bir evde ilk gençlik yıllarını geçirdi. Kavga, gürültü ve tartışmaların eksik olmadığı eve huzur, anne ve babasının boşanmasıyla geldi. O günleri şarkı söyleyerek atlattı...

2003 yılında tanıştığı ABD'li müzik yapımcısı Evan Rogers'ın dikkatini çeken ve iki yıl sonra yapımcının ailesinin yanına taşınan Rihanna ilk andan itibaren şöhret için doğduğunu ortaya koydu. Aynı yıl Def Jam yapım şirketinin CEO'su Jay-Z ile tanışmasıysa müzik kariyerine en güçlü destekle başlamasını sağladı.

Her kariyer adımını o işi en iyi bilen ve en güçlü olanlarla atması onun en büyük başarı sırrı.

14 yıla dev bir müzik kariyeri, sinema oyunculuğu ve bir modaevi sığdıran Rihanna, yaptıkları için "Bugüne kadar yaşadığım ve yaptığım her şeyi çok seviyorum. Hiç de fena değil. Ama artık sakinleşmek, anın tadını çıkarmak, durmak ve sakin sakin kararlar almak istiyorum" diye konuşuyor.

Bazen ilişkileri, bazen de aldığı kiloları nedeniyle çok konuşulan Rihanna, "Her halimi seviyorum. Bence insan kendisiyle alay edebilmeli ve kendisine gülebilmeli" diyerek her dönemden daha da güçlenerek çıktığını söylüyor.

Ve şimdi onun modaya hükmetme zamanı. Hayatından, fiziğinden, ilişkisinden ve başarılarından hayatı boyunca hiç olmadığı kadar emin olan Rihanna, 30 milyon euro yatırım yaptığı yeni şirketi ile şimdi de moda dünyasını bir CEO olarak sallamaya kararlı.







35 DAKİKADA TÜM KOLEKSİYON SATILDI

Rihanna'nın hayran kitlesi tüm ünlülerinkinden çok daha sadık. Yapılan bir araştırmaya göre bir Rihanna hayranının onun çıkardığı ürünlerden herhangi birini satın alması diğer ünlülerin hayranlarının satın alma oranından 3.7 kat fazla.

Rihanna LVMH grubuyla işbirliğine adım attı. Daha önceki yıllarda Dior ve Manolo Blahnik ile de koleksiyonlar hazırladı. Ancak çoğunlukla kaliteli, ünlülerin de alışveriş yaptığı ancak daha uygun fiyatlı markalarla işbirliği yapmayı tercihe diyor. River Island ve Puma bunun en büyük göstergesi.

Rihanna'nın 2015 yılında kendi soyadıyla piyasaya çıkardığı Fenty X Puma isimli koleksiyona ait tüm parçalar sadece 35 dakikada tamamen satıldı.

Rihanna'nın Techstyle Fashion Group ile işbirliğinden doğan Savage X Fenty isimli koleksiyon da büyük başarı yakaladı. Rihanna hayranları ürünlerin satışa çıkmasından saatler önce markanın butiklerinin önünde sıra oldu. Kapılar açıldıktan kısa süre sonra da tüm ürünler satıldı.

Fenty Beauty isimli güzellik markası 2017 yılının eylül ayında satışlara başladı. Ve marka ilk ayında 72 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine sahip olan marka için Rihanna hayranları ayda 438 dolar harcıyor.

Rihanna'nın başarısını her zaman kaliteli ürünü, olabilecek en iyi fiyata satmaya borçlu.







PEŞTEMAL DOKUNUŞLU ÇANTALAR

Türkiye'de tasarımcı ve markaların ilham eksikliği yaşamasının imkanı yok. Hangi bölgeye giderseniz gidin bambaşka doğal kumaşlar, özel dokuma teknikleri ve işlemeler göreceğiniz kesin. Birçok tasarımcı da bundan yola çıkarak iddialı markalar kurmaya başladı. Bu markalardan biri de kısa süre içinde büyük beğeni toplayan K'ai&Vrossi. Çiğdem Kaçar Selimoğlu'nun kurduğu marka; Karadeniz peştemalini, hasır ve deriyle birleştiriyor. Ve ortaya birbirinden şık çanta ve aksesuvar çıkıyor.

Pamuk ipliğinden dokunan çok renkli çubuklu desenli bir dokuma olan peştemalin kullanım alanını değiştirip onu günlük hayata adapte eden marka, tasarımlar için kullanacağı kumaşı unutulmaya yüz tutmuş kara tezgahlarda dokutturuyor. İsmi Lazca iyi kelimesinden gelen marka, bölgeyi simgeleyen kırmızı, sarı, siyah çizgili örtünün geleneksel üretiminin devam etmesini sağlamak istiyor.



HAFTANIN KONUĞU







Yasemin Öğün'ün tercihleri

Kısa süre önce Sagaza Madrid markası ile Moda Tutkusu X Sagaza Madrid isimli başarılı bir kapsül koleksiyon hazırlayan Yasemin Öğün'e stilini soruları sorduk:

Stilimi zamansız, rahat ve sade diyerek özetliyebilirim.

Bu sezon ilk çıktığım alışverişte Dior'dan bel çantası satın aldım.

Ayrıca Celine ve The Row'dan sandaletler satın aldım.

Dolabıma her sezon mutlaka bir kaç parça eklemeyi seviyorum. Zamansız parçalara yatırım yapan biri olarak, onların yanına yenilerle enerji getirdiğimi düşünüyorum.

Dolabımda en çok jean, beyaz tişört ve gömlek vardır.

Dolabımdaki en eski parçalar deri ceketlerim.

"Şalvar asla giymem" dedim yıllar önce, hâlâ da giymedim.

Bu sezon en çok bol kesim pantolonları sevdim. Bu modellerle çok cool bir hava yakalayabiliyorsunuz.

Pastel tonları çok seviyorum. Sakin ve huzurlu hissettiriyor. Ama her zaman siyah ve beyaz favorim.

Özellikle yazın aksesuvar aşkım kabarıyor. Türk tasarımcıların parçalarını çok severek alıyorum.

Bu sezon için keten elbiseler ve bol kesim salaş pantolonlar kurtarıcım olacak.



Moda kazanı



TOPSHOP'TA SATILIYOR







Bella ve Gigi Hadid kardeşlerin giydiği, kısa sürede çok popüler olan Şebnem Günay markası İngilizlerin de kalbini fethetmiş. Trendi ve tarz sahibi tasarımlarıyla tanınan TopShop markası İngiltere'nin başkenti Londra'da Oxford Circus'taki mağazasında genç tasarımcının kendi ismini taşıyan markası için özel bir satış köşesi ayırmış.



ŞAPKA İŞİ BİZDEN SORULUR







Bundan birkaç yıl önce "Türkiye'de tasarım şapka markası olur mu?" diye konuşuluyordu. Oysa kısa süre içinde Türkiye'den çıkan şapka tasarımcıları isimlerini dünyaya duyurmaya başladı. Merve Bayındır'ın ünü o kadar sınırları aştı ki markasını Londra merkezli hale getirdi. Son dönemde dikkat çeken bir başka marka da Sibi Schmitz'in kurucusu olduğu Sibi Hats... Şapka tasarım eğitimini yurt dışında alan Schmitz "Şapka kadar stilinizi tamamlayan bir başka aksesuvar daha olamaz" diyor.



18 YAŞ ALTI MANKENE SON

Gucci,Saint Laurent ve Alexander McQueen gibi modaevlerini bünyesinde barındıran Kering lüks grubu 2020-2021 sonbahar-kış koleksiyonlarının tanıtımından itibaren 18 yaş altındaki mankenleri kullanmayacağını açıkladı.Grup adına açıklama yapan CEO François Henri-Pinault, "Psikolojik ve fiziksel olarak hâlâ gelişimi süren 18 yaş altındaki gençler artık bizim için podyuma çıkmayacak. Umarız diğer markalara da örnek oluruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU