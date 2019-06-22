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Oyuncu açıkladı! Hayranı öyle bir not bıraktı ki…

Oyuncu , şimdi de yazar kimliğiyle adından bahsettiriyor. “Yeşilçam komedisi tadında” diye tanımladığı O Kadar da Değil adlı ilk kitabı vesilesiyle buluştuk. Oyuncu Ayça Erturan, şimdi de yazar kimliğiyle adından bahsettiriyor. Oyuncu ilk kitabını “Yeşilçam komedisi tadında” diye tarif ediyor. “Yazmaya teşne biriyim ama ilk zamanlar kitap yazıyorum demeye çok utandım. Güldürmeyi seviyorum, kitabım da okuru güldürür diye umuyorum” diyen Ayça Erturan’la projelerini konuştuk.

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Cumartesi Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 22.6.2019 10:26
Oyuncu Ayça Erturan açıkladı! Hayranı öyle bir not bıraktı ki…

Erturan'ın, "Yeşilçam komedisi tadında" diye tanımladığı O Kadar da Değil adlı ilk kitabı raflardaki yerini aldı. Sezon boyunca bir kanalda yayınlanan dram dizisinde ağlayıp, ağlatan Erturan, bu kez yazdığı kitapla güldürüyor. İki abisi arasında ezilmiş Zehra adlı bir kızın baba ve abi baskısı arasından sıyrılıp kendine alan yaratma, kabuğundan sıyrılma mücadelesini Yeşilçam ve Holywood filmlerine gönderme yaparak bol tasvirle anlatıyor. Erturan kitapta kendi başından geçen olayları da aktarmış. Mesela, o da kahramanı Zehra gibi, küçükken öğretmenine âşık olmuş. "Güldürmeden yapamam" diyen Erturan, televizyonda yeni projelerinden de bahsetti...

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Oyuncu Ayça Erturan açıkladı! Hayranı öyle bir not bıraktı ki…
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