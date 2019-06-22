Oyuncu Ayça Erturan açıkladı! Hayranı öyle bir not bıraktı ki…

Erturan'ın, "Yeşilçam komedisi tadında" diye tanımladığı O Kadar da Değil adlı ilk kitabı raflardaki yerini aldı. Sezon boyunca bir kanalda yayınlanan dram dizisinde ağlayıp, ağlatan Erturan, bu kez yazdığı kitapla güldürüyor. İki abisi arasında ezilmiş Zehra adlı bir kızın baba ve abi baskısı arasından sıyrılıp kendine alan yaratma, kabuğundan sıyrılma mücadelesini Yeşilçam ve Holywood filmlerine gönderme yaparak bol tasvirle anlatıyor. Erturan kitapta kendi başından geçen olayları da aktarmış. Mesela, o da kahramanı Zehra gibi, küçükken öğretmenine âşık olmuş. "Güldürmeden yapamam" diyen Erturan, televizyonda yeni projelerinden de bahsetti...