Aslı Şen olduğum için yapamadığım çok şey var...

Karşınızda adımlarını sağlam atan, kendisine güvenen, iyi eğitimli ve girişimci bir kadın var: Aslı Şen. Bilkent Üniversitesi'nin ardından Londra'da Kings College'da pazarlama üzerine master yapmış. İlk hamileliğinin ortalarına kadar da İstanbul'da büyük bir halkla ilişkiler ve prodüksiyon şirketinde çalışmış. Ardından evlilik hayatına, oğulları Berke ve Batu ile ev hayatına konsantre olmuş.

2005 yılında da Bellamom isimli hamile kıyafetleri satan bir markayla yeniden iş hayatına adım atmış. Yaklaşık altı yıllık başarılı bir ticaret hayatının ardından markaya ait haklarını ortağına devreden Şen, şu anda ticaret hayatına 2015 yılında kurduğu kişisel bakım markası Ashley Joy ve Eda Kosif ile ortak olduğu aksesuvar, saat saklama kutuları markası Loox'la devam ediyor. Ayrıca her perşembe günü yeni bir video yayınladığı bir YouTube kanalı var.

Şen şu aralar farklı bir koşuşturmacanın içinde. Çok yakında ünlü kozmetik markası Bobby Brown ile yaptığı projenin lansmanı yapılacak. Ne diyelim üreten, çalışan, yerinde durmayan bir kadın o... Biz de Şen ile Bobby Brown ile işbirliğini bahane edip bir araya geldik. Karşımızda yorulmayan, sürekli proje üreten ve kafası ticarete iyi çalışan bir kadın vardı. Biz sorduk Aslı Şen cevapladı...