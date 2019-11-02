10 parçayla tüm dolabınızı yenileyin

Eminim sürekli olarak bir yandan "Az alışveriş yapın" ve "Çok tekstil tüketimi dünyaya zarar veriyor" başlıklı yazılar okurken bir taraftan da "Bu sezonun olmazsa olmaz parçaları" ve "Bu sezon bunlar moda" gibi başlıkları bir arada okumaktan siz de yorulmuşsunuzdur.

Bir yandan hepimiz modayı takip etmek istiyoruz. Demode görünmek istemiyoruz. Ama bir yandan da sürekli alışveriş yapmaktan ve bir yandan da tekstil üretiminin yarattığı çöğlerden ve bile bile dünyaya zarar veriyor olma fikrinden hepimiz mutsusuz.

Peki hem demode olmayıp, hem trendy görünüp hem de bunu alışverişi en aza indirerek nasıl yapacağız? Yani akıllı alışveriş yapamanın dengeli yöntemini nasıl bulacağız?

Glamour dergisi bunun en akıllıca yöntemini açıkladı: "10 trendy parçayı dolabınıza sokarak bu sezonun modasını yakalamak ve ekonomik bir şekilde hoş görünmek mümkün"...

Şu an içinizden "Peki nedir bu 10 parça?" diye sorduğunuzu duyar gibiyim... İşte size dolabınızı bu sezon için yenilemenizi sağlayacak 10 anahtar parça:



Hayvan derisi baskısı

İşte çevreye zarar vermeme mantığı tam şu anda başlıyor. Kendinize sorun "Hayvan desenleri benim genel stilimle uyumlu mu?"... Eğer değilse dolabınıza sokacağınız ve sadece bu sezon giyip sonrasında genel tarzınıza uyduramayacağınız için kurtulmaya çalışacağınız bir şeyden asla fazla adet almayın, yer gök leopar baskısı olsa bile... Yapacağınız şey basit mesela leopar baskılı bir fular alıp konuyu kapamanız mümkün. Ya da zebra desenli bir kemer... Asla bu sezon çok popüler diye leopar baskılı ceketler, etekler, elbiseler almaya çalışmayın.



Taşlı iğne

İddialı bir broş ya da taşlı iğne ile dolabınızdaki birçok parçayı yenilemeniz ve bu sezon trendlerine uydurmanız mümkün. Hepimiz biliyoruz ki bu sezon her yer taşlı aksesuvarlar taşıyan parçalarla dolu. Ama tüm dolabınızı bu tarz parçalarla doldurmanız mümkün değil. Oysa dolabınızdaki düz bir paltoyu ya da kazağı ya da ceketi bir şık iğne takarak güncellemeniz mümkün.



Batik

Batik bu sezon tüm tarihinin en havalı günlerini yaşıyor. Dior modaevi bile sonbahar-kış koleksiyonunda batiklere yer verdiyse demek ki batik vazgeçebileceğiniz bir trend değil. Ama hep seveceğiniz bir trend de değil, Peki o zaman ne yapmalı? Batik ve jean, batik ve koton t-shirt ya da sweatshirt diyorum. Ten renginize uygun olan bir rengi ağırlıklı olarak taşıyan bu tarz bir parçayı dolabınıza ekleyebilirsiniz. Sonrasında belki de bu parçaları sadece spor yaparken giyer ve eskitirsiniz.



Taç

Prada'nın kalın, Dolce Gabbana'nın taşlı ve iddialı taçları bu sezonun vazgeçilmez bir parçası. Toprak tonlarında seçtiğiniz bir tanesiyle kombinlerinizi hareketlendirebilirsiniz.



Postal, kovboy çizmeleri, spor ayakkabı

Tabii ki üçünü de almayın birinden birine karar verin. İkisini ya da üçünü birden alacaksanız, listede başka parçalardan vazgeçmeniz gerekiyor.

Siyah bir asker postalı bu sezon yapmak istediğiniz tüm kombinlerle uyumlu olacaktır, tek bir parçayı alacaksanız bu listeden onu tercih edin.

Kovboy botları biraz daha iddialı bir parça. Tavsiyem en sade en az işlemeli ve süet olanlarına yönelin. Kısa çizme modellerini tercih edin.

Büyük ayaklarınız varsa ve boyunuz çok da uzun değilse lütfen beyaz ve kaba spor ayakkabılarının üstünü çizin.



Bere

Bu sezonun olmazsa olmaz parçalarından biri bereler. Saç renginizle uyumlu bir de sezon trendlerinden birini taşıyan tek bir bere alarak iki maddeyi bir araya getirmeniz ve daha az parçayla listeyi tamamlamanız mümkün. Mesela leopar desenli bir bere ile daha az parça alarak sezon trendlerini uygulamış olacaksınız.



Trençkot

Bu sezon dış giyiminize tek bir parça ekleyin. Ve o da kesinlikle trençkot olsun. Eminim hepinizin dolabında sayısız adet farklı kesimlerde ceketler, mantolar vardır. Ama siz bu sezonun diğer ön plana çıkan ceket modellerini bir yana bırakın ve onun yerine bir klasik olan bej rengi bir trençkotu dolabınıza katın. Emin olun 10 sene sonra bile dolabınıza elinize attığınızdan alıp zevkle giyebilirsiniz.



Çiçekli elbise

Bu sezon diz altına kadar uzanan, topuklu çizmelerle de asker postallarıyla da rahatlıka giyebileceğiniz elbiseler çok moda. Bu elbiselerin bir de çiçek desenli olanları çok daha popüler. Ama çiçek deseni kabul edelim bir yükselişte olsa da ne yazık ki hepimize yakışmıyor. Yapacağımız basit; en küçük çiçek desenli siyah elbiseyi almak. Bu elbisenin üzerine kalın kazağınızı giyip bir de postallarınızla kombinlediniz mi bu sezona uyum sağlamış olursunuz.



Yün kazak

Bir dönem kalın, sıkıcı, demode bulduğumuz için beğenmediğimiz kalın kazaklar bu sene çok ama çok moda. E o zaman bir tane dolaba eklemek lazım. Mümkünse kalın örgülü, bej ya da camel tonlarında olan bir tanesini seçin.



Neonlar

Neonlar bu sezon çok popüler. Tavsiyem camel ve bej tonlarıyla rahat kombinlenen fosforlu sarı ya da yeşil ince bir kemer veya şık bir fular satın alıp çok da riske girmeyin.

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Roland Mouret imzalı askılar



Son dönemde herkes tek kullanımlık plastiklerden bahsediyor. Pet şişeler, tek kullanımlık plastik bardaklar ve pipetlere resmen savaş açılmış durumda. Ancak moda dünyası içinde çok daha fazla plastik çöpe neden olan bir eşya bulunuyor. O da plastik askılar. Sadece dolabınıza kendinizin aldıkları ya da mağazalardan alışveriş yaptığınızda verilenler de değil konumuz. Gözünüzün önüne getirin kuru temizlemeye ya da ütüye yolladığınız kıyafetlerin plastik ambalajlara sarılmış ve askılanmış olarak gelen hallerini düşünün.







Her hafta belki de beş takımınızı, pantolonunuzu kuru temizlemeye yolluyorsunuz ve çoğu zaman sizin dolabınızda tutmak istemeyeceğiniz logolu bir askıyla kıyafetleriniz size geri geliyor. Ve ortaya son istatistiklere göre çöpe giden 100 milyon askı çıkıyor. Rouland Mouret bu hafta verdiği bir röportajda askıların moda dünyasının tek kullanımlık pipetleri olduğunu söyleyip kendi geri dönüştürülmüş plastiğinden askılar üretmeye başladı.

Arch and Hook markasıyla yaptığı işbirliği sonucu bu askıları üretmeye başlayan Mouret, "Tamamen geri dönüştürülmüş plastikten üretilen bu askılar yeniden yeniden geri dönüştürülebiliyor. Moda haftası sırasında 300 tanesini tasarımcı arkadaşlarıma dağıttım. Bu konuda bir bilinç oluşturmamız lazım" diye konuştu.

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Haftanın konuğu



Afet Burcu Salargil'in tercihleri

Son dönemde birbirinden iddialı tasarım mücevher firması moda dünyasına adım atıyor. Bu firmalardan biri de İTA Fine Jewelry... Markanın kurucu ortağı Afet Burcu Salargil ile moda, alışveriş ve trendler üzerine sohbet ettik.







* Çok feminen ve çok maskülen parçaları beraber kullanmak bana samimi geliyor çünkü kendimde ikisinden de buluyorum.

* Politik duruşu veya iş ahlakı, uygulamaları bana ters düşen markaları hayatıma sokmamaya çalışıyorum hatta bu tip markalardan çocuklarım için de herhangi bir ürün satın almıyorum.

* Kesimlerde aşırı dar veya aşırı kısa giymek ya da çok yüksek topuklu giymekten genel olarak kaçınırım; hareket edebilmeliyim, özellikle çocuklarla dışarı çıkınca bu daha da önemli oluyor.

* Pamuklu ve ipek doğal malzeme olmalarından dolayı en çok tercih ettiğim kumaşlardır. Bu kumaşlarla her zaman çok rahat ettiğimi hissetmişimdir.

* Bu sezon ilk olarak Ulla Johnson dan beyaz elbise ve Jaquette'den kot ceket satın aldım.

* Seyahatlerde bir yerin önünden geçerken gözüme bir şey ilişir ve girip alırsam bu benim için en keyifli alışveriş şekli oluyor.

* Dolabımda en çok etnik desenli elbise görebilirsiniz. Annemin gençliğinden kalma birçok parçayı severek kullanıyorum.

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Moda kazanı



FARKLARI İDDİALI DAVETİYELERİ







Şehirde sınırsız sayıda davet düzenleniyor. Gün içinde beş-altı hatta daha fazla etkinliğin olduğu günler yaşanıyor. Ve tüm bu davetlerin çok büyük kısmı sadece WhatsApp üzerinden gelen mesajlarla yapılıyor. Oysa dünyada durum çok farklı, hele de söz konusu kendi yaşam kodlarını iletmek için herşeyi bir fırsat olarak gören modaevleri için. Burberry'nin logolu dantel mendili, Nanushka'nın yelpazesi, No21'in ipekli iç çamaşırları davetiyelerle birlikte markanın ruhunu karşı tarafa daha net bir şekilde iletmeyi hedefliyor



104 BİN STERLİNLİK TAKVİM







Malum kasım ayına girdik. Hepimizi yavaş yavaş yeni yıla nerede gireceğiz düşüncesi, nasıl hediyeler alalım heyecanı sarmış durumda. Ve tabii ki cep telefonlarımız birer dijital takvim bile olsa hepimiz yeni yıl için yeni takvimler alacağız. Sanırım önümüzdeki yılın en iddialı takvimi mücevher markası Tiffany&Co.'nun ki... Markanın 104 bin sterlinlik takviminin içinde her ay için 100 sterlinden 13 bin sterline kadar farklı hediyeler gizli.



KIYAFETLERİ GİZLİ BİR DEPODA







Sadece kadınlar kıyafetlerine aşırı özen gösteriyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Birçok erkek de kıyafetlerine büyük önem veriyor. Bunlardan biri de 1994 doğumlu Harry Styles. Ünlü İngiliz şarkıcı tüm kıyafet ve aksesuvarlarını Londra'da kiraladığı özel güvenlik görevlileri tarafından korunan bir binada saklıyormuş.