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Bu uyarılara dikkat! Sizin de çocuğunuz olabilir

ülkemizde oldukça yaygın görülen bir hastalık olmasına rağmen ebeveynler tarafından kolayca fark edilemiyor. olduğu ancak 17 yaşında öğretmeni tarafından fark edilen Emirhan'ın hikayesi, tüm ailelere çocuklarını daha iyi gözlemlemeleri konusunda örnek olacak

PINAR YILDIZ YÜKSEL PINAR YILDIZ YÜKSEL Cumartesi Sabah
Giriş Tarihi: 21.12.2019 08:33 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 08:36
Bu uyarılara dikkat! Sizin de çocuğunuz renk körü olabilir

Gazetede çalışan bir arkadaşımız 17 yaşındaki oğlunun olduğunu çocuğunun öğretmeninden aldığı telefon ile öğrendi. Yani 17 yıl boyunca bunun hiç farkına varmamışlardı. Biraz daha sohbet ettiğimizde annenin kendini suçladığını fark ettim. "Ama ben diye bir hastalığın olduğunu bile hiç duymamıştım. Nasıl fark edebilirdim. Defalarca göz doktoruna da gittik, bizi uyaran olmadı" diyerek ağlamaya başladı. Bu durumda bir suçlu aramak doğru bir davranış değil. Renk körlüğü de hayatı bütünüyle etkileyen bir durum değil zaten. Sadece hangi renklerin ayırt edilemediğini ve hangi meslekleri yapamayacağını bilmek önemli.

Op. Dr. Methiye Önder, 17 yaşında renk körü olduğunu öğrenen Emirhan Kayımtı'yı muayene etti ve bundan sonraki hayatında nelere dikkat etmesi gerektiğini ve hangi meslekleri seçemeyeceği konusunda kendisini bilgilendirdi. Ülkemizde renk körlüğünün yaygın olmadığını düşünsek de aslında oldukça sık görülüyor. Her 20 erkekten biri ve her 200 kadından biri renk körlüğü rahatsızlığına sahip. Biz de aileleri bu konuda uyarmak ve çocuklarıyla yapacakları basit renk oyunları sayesinde bunu hemen fark edebileceklerini anlatmak için Op. Dr. Methiye Önder ile bir araya geldik. İşte renk körlüğüne dair tüm merak edilenler...

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Bu uyarılara dikkat! Sizin de çocuğunuz renk körü olabilir
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